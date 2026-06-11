Campechanos comparten orgullo nacional tras debut del Tri

La euforia mundialista se apoderó de la ciudad esta tarde. Decenas de aficionados salieron a las calles para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La glorieta 'Justo Sierra Méndez', ubicada sobre el malecón de la capital del Estado, se convirtió en el principal punto de reunión para niñas, niños, jóvenes y adultos que, envueltos en los colores verde, blanco y rojo, festejaron el resultado obtenido por el conjunto nacional en su primer encuentro de la justa deportiva más importante del planeta.

Noticia Destacada Más de tres mil jóvenes presentan trastornos emocionales en Campeche

Entre gritos de '¡México, México!', los aficionados ondearon banderas tricolores, hicieron sonar matracas y presumieron con orgullo camisetas de la Selección Nacional. Algunos llevaron el entusiasmo más allá y pintaron sus rostros con los colores patrios, mientras otros portaban sombreros, bufandas y accesorios alusivos a México.

La celebración se extendió sobre el malecón. Familias se concentraron en los alrededores de la glorieta para tomarse fotografías, compartir abrazos y revivir las mejores jugadas del encuentro que mantuvo a millones de mexicanos pendientes de la pantalla.

Al festejo se sumaron motociclistas y automovilistas, quienes recorrieron la zona haciendo sonar sus cláxones en señal de celebración. Algunos adornaron sus vehículos con pequeñas banderas mexicanas o colocaron artículos alusivos al Mundial y a la Selección.

El ambiente fue de auténtica fiesta popular. Niños corriendo con banderas, jóvenes lanzando porras mundialistas y adultos recordando otros triunfos históricos de México, exaltando la pasión futbolera y el orgullo nacional.

La victoria de México fue motivo para que campechanos compartieran un momento de alegría colectiva. La glorieta se transformó por unas horas en un pequeño estadio al aire libre, donde la destacada participación de la Selección Nacional en el Mundial 2026 quedó reflejada en cada bandera ondeada y en cada claxon que resonó sobre el malecón de la ciudad.