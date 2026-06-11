Vecinos sorprendidos por reptil en tendido eléctrico en Becal

Una enorme serpiente tipo boa sorprendió a vecinos del barrio La Fátima, en la junta municipal de Bécal, donde el reptil fue visto enredado en una línea de cable de alta tensión. De acuerdo con los reportes, el animal recibió una descarga eléctrica, lo que provocó su caída al pavimento y generó un breve apagón en la zona conocida como la “Ciudad de los Sombreros”.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de ayer, a espaldas de la escuela primaria Estado de Campeche, donde los habitantes se percataron de la presencia del reptil suspendido en el tendido eléctrico. Debido a la altura, en un inicio no se distinguía con claridad si se trataba de una serpiente venenosa o de una especie no peligrosa, lo que generó incertidumbre entre los vecinos.

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Testigos señalaron que, al hacer contacto con otra línea eléctrica, el animal sufrió una descarga y posteriormente cayó al suelo ya sin vida. La situación provocó momentos de tensión, especialmente por la cercanía de la escuela, donde en ese momento había estudiantes.

No se reportaron personas lesionadas ni daños mayores derivados del incidente.

La repentina caída del reptil generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena, ya que varios vecinos y curiosos se acercaron para observar lo ocurrido, una vez que se confirmó que el animal había muerto. Algunos residentes señalaron que no es común observar serpientes de este tamaño dentro de la zona habitada, lo que incrementó el impacto del hecho entre la población.

Tras el reporte ciudadano, voluntarios dedicados al rescate de fauna acudieron al sitio para retirar el ejemplar. La serpiente, que medía más de dos metros de longitud, fue colocada en una bolsa para su traslado y disposición fuera de la mancha urbana, con el fin de evitar riesgos sanitarios.

Las autoridades y rescatistas exhortaron a la población a reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre para que personal capacitado pueda intervenir de manera segura, evitando así posibles accidentes tanto para las personas como para los animales.