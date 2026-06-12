Diferencia entre tornado, huracán, tifón y ciclón: ¿cuál representa el mayor riesgo para Campeche en 2026?

Apenas transcurren los primeros días de la temporada de ciclones tropicales 2026 y Campeche ya mantiene vigilancia sobre una perturbación ubicada en la Bahía de Campeche. Aunque el sistema presenta apenas un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, ha vuelto a poner sobre la mesa una duda frecuente entre la población: ¿qué diferencia existe entre un huracán, un tifón, un ciclón y un tornado?

Noticia Destacada Sindicato emplaza a huelga a Pemex; acusa crisis médica y accidentes siete veces superiores a lo permitido

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), por ahora no existe una amenaza inmediata para el estado, aunque el sistema podría favorecer lluvias y tormentas eléctricas durante el fin de semana. En este contexto, especialistas recuerdan que no todos estos fenómenos son iguales y que algunos representan un riesgo mucho mayor para Campeche que otros.

El ciclón tropical: el término general

El concepto más amplio es el de ciclón tropical, un sistema atmosférico de baja presión que se forma sobre aguas cálidas y presenta circulación organizada de vientos alrededor de un centro. Según la intensidad de sus vientos, un ciclón tropical puede evolucionar en tres etapas:

Depresión tropical

Tormenta tropical

Huracán

Por ello, todo huracán es un ciclón tropical, pero no todos los ciclones alcanzan la fuerza suficiente para convertirse en huracán.

La temporada de ciclones 2026 apenas comienza, pero los meses de mayor riesgo aún están por llegar.

¿Qué es un huracán y cómo se clasifican?

Un huracán es la fase más intensa de un ciclón tropical y se forma cuando los vientos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h. Su peligrosidad se determina mediante la Escala de Saffir-Simpson, que los clasifica en cinco categorías:

Categoría 1 : Vientos de 119 a 153 km/h

: Vientos de 119 a 153 km/h Categoría 2 : Vientos de 154 a 177 km/h

: Vientos de 154 a 177 km/h Categoría 3 : Vientos de 178 a 208 km/h ( huracán mayor )

: Vientos de 178 a 208 km/h ( ) Categoría 4 : Vientos de 209 a 251 km/h ( huracán mayor )

: Vientos de 209 a 251 km/h ( ) Categoría 5: Vientos superiores a 252 km/h (huracán mayor)

Los huracanes de categoría 3, 4 y 5 son considerados fenómenos mayores por su alto potencial de generar daños severos.

¿Huracán, tifón o ciclón? Es el mismo fenómeno

Aunque reciben nombres distintos, huracán, tifón y ciclón tropical son el mismo tipo de sistema meteorológico. La diferencia radica únicamente en la región donde se desarrollan:

Huracán : Atlántico Norte, Golfo de México y Caribe

: Atlántico Norte, Golfo de México y Caribe Tifón : Pacífico Noroccidental

: Pacífico Noroccidental Ciclón: Océano Índico y Pacífico Sur

¿Y el tornado?

Un tornado en Shandong, China dejó varios muertos y heridos

El tornado es un fenómeno completamente diferente. Se trata de una columna de aire en rotación violenta que desciende desde una nube de tormenta hasta tocar la superficie terrestre. Aunque puede registrar vientos muy intensos, es mucho más pequeño que un huracán y suele durar solo minutos. En Campeche pueden presentarse trombas marinas o tornados asociados a tormentas severas, pero estos eventos son considerablemente menos frecuentes que los ciclones tropicales.

La principal amenaza para Campeche

Por su ubicación en la Península de Yucatán y su cercanía con el Golfo de México, Campeche es una de las entidades más expuestas al impacto de huracanes y ciclones tropicales. Incluso cuando un sistema no toca tierra directamente, puede generar lluvias torrenciales, inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos fuertes.

La temporada 2026

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico inició el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Aunque los pronósticos apuntan a una actividad cercana o ligeramente inferior al promedio histórico, los meses de mayor riesgo para Campeche (agosto, septiembre y octubre) aún están por llegar.

Noticia Destacada Vecinos alertan que la inseguridad ya se extendió a los barrios tradicionales de Campeche

Por ahora, la perturbación en la Bahía de Campeche mantiene bajas las probabilidades de desarrollo ciclónico y no representa una amenaza inmediata para la entidad.

Recomendaciones

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, revisar los planes familiares de emergencia y preparar con anticipación los suministros básicos y documentos importantes.

En resumen, aunque existe una perturbación en la Bahía de Campeche con un 20% de probabilidad de desarrollo en los próximos días, las condiciones actuales no favorecen su organización. La vigilancia continúa y se recomienda estar atentos a los avisos oficiales durante el fin de semana.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ