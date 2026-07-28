Liga Chenera de Béisbol: Agujas de Hopelchén y Mieleros dominan el standing

Luego de siete jornadas, Agujas de Hopelchén y Mieleros de Cancabchén comparten el liderato de la Liga Chenera de Béisbol, al darse a conocer este martes el standing de ese circuito, en tanto que Tigres de Xcalot Akal y Guerreros de Iturbide son los peores equipos y se ubican empatados en el “frío sótano” de las estadísticas.
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Tanto Agujas como Mieleros tienen récord de cinco triunfos y una derrota, y ya tuvieron sus respectivos domingos de descanso, y tienen un porcentaje de 0.833 en ganados y perdidos, con la diferencia de que Agujas tiene 116 carreras anotadas y en contra acumula 27, con diferencia de 89 carreras a favor.
En el caso de Mieleros, tiene 107 carreras anotadas y 18 carreras permitidas, también con 89 carreras de diferencia, y junto con las tradicionales Agujas están empatados en el primer lugar del standing.
En segundo sitio, está M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón también con foja de 5 triunfos y una derrota, y su porcentaje en ganados y perdidas es de 0.833, con 90 carreras anotadas y 34 recibidas, y diferencia de 56 carreras.
En la tercera posición se ubican los Titanes de Hopelchén con récord de 5 triunfos y una derrota, misma foja que Agujas, Mieleros y Lorito, pero tiene 86 carreras anotadas y 33 recibidas, con diferencia de 53 rayitas. Tanto Lorito como Titanes tienen la misma cantidad de carreras anotadas.
Más abajo, están los Cardenales de Crucero San Luis con récord de 4 victorias y dos derrotas, con porcentaje de 0.667, con 86 carreras anotadas y 41 recibidas, y 45 rayitas de diferencia.
En la tabla de posiciones, más abajo está Vicente Guerrero Iturbide y Rays con foja de dos triunfos y cinco derrotas.
Los peores equipos son Tigres y Guerreros, con cero triunfos y seis derrotas. Los bengalíes tienen 32 carreras anotadas y 81 carreras permitidas, con menos 49 de diferencia, y no acumulan porcentaje en ganados y perdidos.
De su lado, Guerreros apenas tiene 26 carreras anotadas, pero ya recibió 174 carreras, con una diferencia de menos 148 carreras, y su porcentaje en ganados y perdidos está en ceros.
JGH