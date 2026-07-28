Liga Chenera de Béisbol: Agujas de Hopelchén y Mieleros dominan el standing

Luego de siete jornadas, Agujas de Hopelchén y Mieleros de Cancabchén comparten el liderato de la Liga Chenera de Béisbol, al darse a conocer este martes el standing de ese circuito, en tanto que Tigres de Xcalot Akal y Guerreros de Iturbide son los peores equipos y se ubican empatados en el “frío sótano” de las estadísticas.

Noticia Destacada Cae Piratas de Campeche a la séptima posición del standing de la Zona Sur

Tanto Agujas como Mieleros tienen récord de cinco triunfos y una derrota, y ya tuvieron sus respectivos domingos de descanso, y tienen un porcentaje de 0.833 en ganados y perdidos, con la diferencia de que Agujas tiene 116 carreras anotadas y en contra acumula 27, con diferencia de 89 carreras a favor.

Mieleros de Cancabchén / Mauriel Koh

En el caso de Mieleros, tiene 107 carreras anotadas y 18 carreras permitidas, también con 89 carreras de diferencia, y junto con las tradicionales Agujas están empatados en el primer lugar del standing.

En segundo sitio, está M. S. Lorito de Bolonchén de Rejón también con foja de 5 triunfos y una derrota, y su porcentaje en ganados y perdidas es de 0.833, con 90 carreras anotadas y 34 recibidas, y diferencia de 56 carreras.

Lorito de Bolonchén de Rejón ocupa la segunda plaza del standing con foja de 5-1. / Mauriel Koh

En la tercera posición se ubican los Titanes de Hopelchén con récord de 5 triunfos y una derrota, misma foja que Agujas, Mieleros y Lorito, pero tiene 86 carreras anotadas y 33 recibidas, con diferencia de 53 rayitas. Tanto Lorito como Titanes tienen la misma cantidad de carreras anotadas.

Titanes de Hopelchén marcha en tercer lugar.

Más abajo, están los Cardenales de Crucero San Luis con récord de 4 victorias y dos derrotas, con porcentaje de 0.667, con 86 carreras anotadas y 41 recibidas, y 45 rayitas de diferencia.

En la tabla de posiciones, más abajo está Vicente Guerrero Iturbide y Rays con foja de dos triunfos y cinco derrotas.

Los peores equipos son Tigres y Guerreros, con cero triunfos y seis derrotas. Los bengalíes tienen 32 carreras anotadas y 81 carreras permitidas, con menos 49 de diferencia, y no acumulan porcentaje en ganados y perdidos.

De su lado, Guerreros apenas tiene 26 carreras anotadas, pero ya recibió 174 carreras, con una diferencia de menos 148 carreras, y su porcentaje en ganados y perdidos está en ceros.

JGH