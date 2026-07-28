Denuncian desabasto de medicamentos y quirófanos fuera de servicio en Hospital Comunitario de Candelaria

Habitantes de este municipio denunciaron las graves carencias que presenta el Hospital Comunitario de Candelaria, el cual, a pesar de que los reportes oficiales aseguran que cuenta con un equipamiento completo, en la realidad opera con múltiples deficiencias estructurales que ponen en riesgo la vida de los usuarios. Las fallas generalizadas afectan principalmente a los sectores vulnerables y de escasos recursos que dependen exclusivamente del sistema de salud pública local.

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De acuerdo con las quejas emitidas por los ciudadanos, el nosocomio presenta un severo desabasto de medicamentos esenciales, escasez de insumos básicos en las salas de atención, quirófanos totalmente fuera de servicio y una marcada falta de médicos especialistas en diferentes turnos.

Los afectados señalaron que, ante la nula capacidad para contener emergencias graves, el personal administrativo opta de manera recurrente por referir a los pacientes a otros hospitales de la región, provocando pérdida de tiempo durante los traslados en carretera.

Una de las problemáticas más críticas expuestas por los familiares de los internos es la ausencia permanente de suero antiviperino, un antídoto indispensable para neutralizar las mordeduras de serpientes que ocurren de forma frecuente en esta zona rural y agrícola del Estado.

Los denunciantes manifestaron que, al ingresar al área de urgencias bajo esta situación de peligro mortal, la respuesta sistemática de los trabajadores de guardia es que no se cuenta con el biológico disponible en el almacén de la farmacia del hospital.

Ante este panorama, los inconformes manifestaron su molestia señalando que las autoridades sanitarias se preocupan más por ocultar las anomalías que por subsanarlas, mientras la población pierde a sus seres queridos por negligencia institucional.

Por tal motivo, emitieron un llamado urgente a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que realice una inspección técnica real en la unidad de Candelaria, garantice el surtido inmediato de recetas, reactive los quirófanos y vigile la permanencia del personal médico las 24 horas del día todo el año.

JGH