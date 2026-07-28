Nohalal cumple dos días sin luz; habitantes amenazan con bloquear carretera si CFE no atiende la falla

Habitantes de la comunidad de Nohalal, municipio de Hecelchakán, hicieron un llamado urgente al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio de energía eléctrica, el cual se mantiene suspendido desde hace dos días. La falla generalizada fue provocada por la caída de un enorme árbol de cedro que derribó los cables de alta tensión, dejando a la totalidad de la población en penumbras.

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Los ciudadanos Porfirio Uc Mis, Fernando Chan Chi y Rodrigo Mis Mis, entre otros afectados, denunciaron que ya emitieron los reportes correspondientes ante las líneas de atención de la paraestatal; sin embargo, no han recibido respuesta alguna.

Advirtieron que, de prolongarse la negligencia por parte de la empresa, tomarán medidas drásticas como el bloqueo de la carretera estatal que conecta a Hecelchakán con Bolonchén de Rejón para obligar la intervención de las cuadrillas.

El incidente de origen ocurrió en un predio ubicado a la entrada de la localidad, donde los fuertes vientos registrados el fin de semana vencieron el tronco del cedro, proyectándolo directamente sobre el cableado de distribución general.

El corte del suministro eléctrico ha generado pérdidas económicas en las tiendas locales de abarrotes debido a la falta de refrigeración de productos perecederos, además de complicaciones para los habitantes que deben soportar las altas temperaturas nocturnas de la región.

Los pobladores señalaron tener conocimiento de afectaciones similares en la vecina junta municipal de Bolonchén, donde la ciudadanía también ejerció medidas de presión contra el personal de la CFE por el desabasto del servicio.

Ante este panorama, los residentes de Nohalal reiteraron que se mantendrán a la expectativa y listos para movilizarse si los electricistas no acuden de inmediato a retirar el ramaje,

JGH