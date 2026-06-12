Sindicato emplaza a huelga a Pemex; acusa crisis médica y accidentes siete veces superiores a lo permitido

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la Sección 47, se aprobó el pliego petitorio para la revisión salarial 2026 y el emplazamiento a huelga contra Petróleos Mexicanos (PEMEX), debido a que cerca de 100 disposiciones, prestaciones y derechos contemplados en el Contrato Colectivo no se han respetado plenamente. El dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Luis Ricardo Aldana Prieto, confirmó que ya son 16 secciones de las 36 que han aprobado entrar a negociaciones, advirtiendo que no van a ceder ante el deterioro de los servicios médicos y las condiciones de inseguridad dentro de las instalaciones.

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Por mayoría de votos, los socios de la Sección 47 del STPRM aprobaron lo planteado, tratándose del pliego de peticiones de la revisión salarial de este año, el movimiento de huelga en contra de la petrolera y la elección del comité de huelga (presidente, secretario, tesorero y vocales). Una vez que la totalidad de las secciones lo aprueben, el Comité Ejecutivo General lo presentará a PEMEX, esperando que se discuta y apruebe antes del 31 de julio, para entrar en vigor el próximo primero de agosto del 2026.

Cabe señalar que, durante dicha asamblea, Aldana Prieto lanzó un enérgico llamado a corregir las históricas deficiencias que vulneran los derechos y la salud de los agremiados; asimismo, acusó a la administración de Pemex de violar de manera reiterada los derechos laborales de los trabajadores y de mantener un sistema de salud incapaz de responder a las necesidades de sus derechohabientes.

"No hay quimioterapias, las diálisis se prolongan por semanas y en ocasiones los pacientes tienen que llevar desde jeringas hasta vendas y almohadas porque los hospitales no cuentan con insumos", denunció.

Aunado a que respondió a las más recientes denuncias sobre las precarias condiciones del Hospital General de Pemex en Ciudad del Carmen y de los servicios subrogados en Mérida, Yucatán, el líder del STPRM, aunque reconoció que existe un compromiso de la dirección general de la empresa para rehabilitar hospitales, clínicas y consultorios mediante programas de mantenimiento y equipamiento, consideró que el problema de fondo continúa siendo la falta de médicos especialistas, medicamentos y personal suficiente para atender la demanda.

Respecto a la falta de mantenimiento de las instalaciones de Pemex, lo que ha detonado accidentes con pérdidas de vidas humanas, mencionó que las condiciones de seguridad en plataformas marinas e instalaciones petroleras siguen siendo una asignatura pendiente, porque se registran índices de accidentes siete veces superiores a los estándares internacionales permitidos. Según explicó, mientras la media internacional busca mantener una tasa cercana a cero accidentes, Pemex se encuentra alrededor del 7 por ciento, por lo que atribuyó parte del problema a la falta de denuncias y a las deficiencias en las comisiones de seguridad, las cuales, dijo, no siempre realizan adecuadamente sus recorridos de supervisión.

Y aunque el discurso pareciera frontal contra PEMEX, dejó en claro que el emplazamiento a huelga no significa necesariamente una suspensión de actividades, sino que funciona como una herramienta legal con la que el sindicato busca presionar a Pemex para corregir estas deficiencias antes de concluir las negociaciones salariales programadas para este año. Sin embargo, reiteró que cualquier acuerdo deberá ser sometido al voto de los trabajadores, quienes tendrán la última palabra sobre el incremento salarial y las condiciones laborales que se negocien con la empresa.

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JGH