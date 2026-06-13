Aparatoso choque contra árbol en Playa Norte deja dos adultos mayores gravemente lesionados

Un fuerte accidente vehicular registrado la tarde de este sábado en las inmediaciones de Playa Norte dejó como saldo dos adultos mayores con severas lesiones en el rostro, quienes tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del acceso 4 del Puerto Pesquero Industrial, en la colonia Playa Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Jeep color plata, con placas de circulación DHS-736-B del estado de Campeche, se desplazaba procedente de la zona del puerto pesquero con dirección al malecón de Playa Norte.

Presuntamente, al tomar una curva sobre dicha vialidad, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que se saliera de su trayectoria y terminara impactándose de frente contra un árbol ubicado a un costado de la avenida.

El fuerte golpe ocasionó daños de consideración en la camioneta, que resultó prácticamente destruida en la parte frontal y en el compartimiento del motor.

Debido a la magnitud del impacto, una pareja de adultos mayores que viajaba en los asientos traseros sufrió lesiones de gravedad, presentando heridas sangrantes en el rostro y posibles fracturas.

Testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia, arribando al lugar personal de Protección Civil y agentes de la Policía de Tránsito, quienes realizaron labores de rescate para extraer a los lesionados del interior del vehículo.

Posteriormente, los dos adultos mayores fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un hospital debido a la pérdida de sangre y a las lesiones que presentaban.

En tanto, el conductor de la camioneta y otros familiares que viajaban en la unidad permanecieron en el lugar colaborando con las autoridades.

Agentes de Tránsito se hicieron cargo del peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente.

Finalmente, se informó que el conductor activó la póliza de seguro de la unidad para cubrir los daños ocasionados y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Las autoridades confirmaron que no hubo otros vehículos involucrados en este percance.