¿Quién juega hoy en el Mundial 2026: partidos de este 14 de junio horarios, resultados y dónde ver en vivo

La Copa Mundial 2026 continúa este domingo 14 de junio con una jornada cargada de actividad que marcará el debut de varias selecciones llamadas a protagonizar el torneo. Equipos históricos como Alemania, Países Bajos y Japón saltarán a la cancha en busca de iniciar con el pie derecho su camino rumbo a la siguiente ronda.
Además, la actividad incluye la presentación de Ecuador, que enfrentará a Costa de Marfil en uno de los partidos más atractivos de la jornada, mientras que Suecia y Túnez cerrarán el día con un duelo clave dentro del Grupo F.
Mundial 2026: Agenda de partidos del 14 de junio de 2026: horarios confirmados
Alemania vs Curazao
Grupo E Sede: Cincinnati Stadium
- Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 11:00 horas
- Hora Quintana Roo: 12:00 horas
Países Bajos vs Japón
Grupo F Sede: Dallas Stadium
- Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 14:00 horas
- Hora Quintana Roo: 15:00 horas
Costa de Marfil vs Ecuador
Grupo E Sede: Houston Stadium
- Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 17:00 horas
- Hora Quintana Roo: 18:00 horas
Suecia vs Túnez
Grupo F Sede: Seattle Stadium
- Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 20:00 horas
- Hora Quintana Roo: 21:00 horas
¿Quién transmite en vivo y dónde ver por TV y online los partidos del Mundial 2026?
Los aficionados podrán seguir la actividad mundialista mediante distintas plataformas y señales de televisión.
Televisión abierta
- Canal 5
Televisión de paga
- TUDN
Streaming
- ViX Premium (Pase Mundial)
Para este domingo, el único encuentro programado en televisión abierta es:
- Países Bajos vs Japón | Canal 5, TUDN y ViX Premium
Los demás encuentros estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium.
Cobertura en Yucatán, Campeche y Quintana Roo
Los aficionados de la Península podrán seguir los encuentros a través de
- Canal 5
- TUDN
- ViX Premium
Los horarios en Yucatán y Campeche corresponden al horario del centro de México, mientras que Quintana Roo mantiene una hora de diferencia por su huso horario.
¿A qué hora son los partidos de hoy en Quintana Roo, Campeche y Yucatán?
Quintana Roo
- Alemania vs Curazao | 12:00 horas
- Países Bajos vs Japón | 15:00 horas
- Costa de Marfil vs Ecuador | 18:00 horas
- Suecia vs Túnez | 21:00 horas
Campeche y Yucatán
- Alemania vs Curazao | 11:00 horas
- Países Bajos vs Japón | 14:00 horas
- Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas
- Suecia vs Túnez | 20:00 horas
La atención de la jornada estará centrada en el estreno de Alemania y Países Bajos, dos selecciones con tradición mundialista, así como en el duelo entre Japón y los neerlandeses, considerado uno de los encuentros más atractivos del día. Ecuador, por su parte, buscará comenzar con una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación dentro del Grupo E.