¿Quién juega hoy en el Mundial 2026: partidos de este 14 de junio horarios, resultados y dónde ver en vivo

La Copa Mundial 2026 continúa este domingo 14 de junio con una jornada cargada de actividad que marcará el debut de varias selecciones llamadas a protagonizar el torneo. Equipos históricos como Alemania, Países Bajos y Japón saltarán a la cancha en busca de iniciar con el pie derecho su camino rumbo a la siguiente ronda.

Además, la actividad incluye la presentación de Ecuador, que enfrentará a Costa de Marfil en uno de los partidos más atractivos de la jornada, mientras que Suecia y Túnez cerrarán el día con un duelo clave dentro del Grupo F.

Mundial 2026: Agenda de partidos del 14 de junio de 2026: horarios confirmados

Alemania vs Curazao

Grupo E Sede: Cincinnati Stadium

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 11:00 horas

Hora Quintana Roo: 12:00 horas

Países Bajos vs Japón

Grupo F Sede: Dallas Stadium

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 14:00 horas

Hora Quintana Roo: 15:00 horas

Costa de Marfil vs Ecuador

Grupo E Sede: Houston Stadium

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 17:00 horas

Hora Quintana Roo: 18:00 horas

Suecia vs Túnez

Grupo F Sede: Seattle Stadium

Hora CDMX, Campeche y Yucatán: 20:00 horas

Hora Quintana Roo: 21:00 horas

¿Quién transmite en vivo y dónde ver por TV y online los partidos del Mundial 2026?

Los aficionados podrán seguir la actividad mundialista mediante distintas plataformas y señales de televisión.

Televisión abierta

Canal 5

Televisión de paga

TUDN

Streaming

ViX Premium (Pase Mundial)

Para este domingo, el único encuentro programado en televisión abierta es:

Países Bajos vs Japón | Canal 5, TUDN y ViX Premium

Los demás encuentros estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium.

Cobertura en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

Los aficionados de la Península podrán seguir los encuentros a través de

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Los horarios en Yucatán y Campeche corresponden al horario del centro de México, mientras que Quintana Roo mantiene una hora de diferencia por su huso horario.

¿A qué hora son los partidos de hoy en Quintana Roo, Campeche y Yucatán?

Quintana Roo

Alemania vs Curazao | 12:00 horas

Países Bajos vs Japón | 15:00 horas

Costa de Marfil vs Ecuador | 18:00 horas

Suecia vs Túnez | 21:00 horas

Campeche y Yucatán

Alemania vs Curazao | 11:00 horas

Países Bajos vs Japón | 14:00 horas

Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas

Suecia vs Túnez | 20:00 horas

La atención de la jornada estará centrada en el estreno de Alemania y Países Bajos, dos selecciones con tradición mundialista, así como en el duelo entre Japón y los neerlandeses, considerado uno de los encuentros más atractivos del día. Ecuador, por su parte, buscará comenzar con una victoria que lo acerque a los puestos de clasificación dentro del Grupo E.