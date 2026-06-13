Accidente entre ambulancia del ISSSTE y automóvil deja mujer lesionada en Campeche

Un aparatoso accidente de tránsito entre una ambulancia del ISSSTE y un automóvil particular movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales la tarde de este sábado en calles de la colonia Burócratas, dejando como saldo una mujer lesionada, cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 35 con calle 50, donde, de acuerdo con testimonios, un matrimonio viajaba a bordo de un automóvil color verde con placas GZM-220-D del estado de Guerrero, retornando a su domicilio después de realizar compras en el mercado.

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Según la versión de testigos, la pareja circulaba con preferencia de paso cuando, al llegar a la intersección, fue impactada en el costado izquierdo por una ambulancia marca RAM, color blanco, con placas RS-3720-C del estado de Oaxaca, propiedad del ISSSTE. Presuntamente, el operador de la unidad de emergencia no respetó la señal de alto obligatorio, provocando el fuerte encontronazo.

A consecuencia del impacto, la mujer copiloto del vehículo particular golpeó su cabeza contra el parabrisas, sufriendo una lesión con abundante sangrado en el rostro, situación que alarmó a vecinos y transeúntes.

Testigos señalaron que, pese a tratarse de una unidad de atención médica, ninguno de los ocupantes de la ambulancia descendió para brindar asistencia inmediata. Mientras los tripulantes permanecían dentro realizando llamadas a la aseguradora, fueron ciudadanos quienes auxiliaron a la lesionada.

Ante la situación, fue necesaria la intervención de una segunda ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios y trasladaron a la afectada a un centro médico para valoración especializada.

La actitud de los ocupantes de la ambulancia generó molestia entre vecinos y testigos, quienes reclamaron la falta de atención inmediata.

Al sitio arribaron peritos de Tránsito y Vialidad para realizar el peritaje correspondiente, así como el director de Protección Civil, quien supervisó las labores de atención.

Finalmente, el conductor de la ambulancia fue trasladado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades, mientras que ambas unidades involucradas quedaron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades competentes.