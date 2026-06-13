Falta de supervisión y capacitación pone en riesgo a corporaciones policiacas en Carmen; exigen revisión profunda

La falta de capacitación y supervisión dentro de las corporaciones de seguridad pública volvió a colocarse en el centro del debate luego de que un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) lesionara a otro compañero con un disparo accidental mientras manipulaba su arma de cargo dentro del destacamento de Ciudad del Carmen.

Para Cleotilde Herrera Díaz, integrante del Centro Internacional de Justicia Alternativa, este tipo de hechos evidencian que las autoridades estatales y municipales deben revisar de manera profunda los procesos de formación, evaluación y actualización de los cuerpos policiacos.

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La activista señaló que durante los últimos años las autoridades han informado sobre cursos, certificaciones y programas de profesionalización dirigidos a los elementos de seguridad; sin embargo, los acontecimientos registrados en distintos puntos del estado generan dudas sobre la efectividad de dichos procesos.

"Se habla constantemente de capacitación, preparación y profesionalización policial, pero cuando ocurren situaciones como las que hemos visto recientemente, la ciudadanía inevitablemente se pregunta si esos programas realmente están funcionando", expresó.

Herrera Díaz consideró especialmente preocupante que un incidente con arma de fuego se haya registrado al interior de una instalación policial, donde se supone existen protocolos estrictos para el manejo, resguardo y revisión del armamento oficial. Indicó que cualquier error relacionado con armas de fuego dentro de una corporación debe analizarse con seriedad, debido a que los elementos tienen la responsabilidad de proteger a la población y deben estar preparados para actuar bajo procedimientos de seguridad permanentes.

La defensora de derechos humanos sostuvo que la capacitación policial no debe limitarse únicamente al uso de la fuerza o a las labores operativas, sino que también debe incluir protocolos de actuación, derechos humanos, manejo de crisis, control emocional y seguridad en el uso de armamento. Lamentó que continúen registrándose hechos que provocan cuestionamientos sobre la actuación institucional y la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública.

También señaló que existe una creciente preocupación entre diversos sectores sociales por la falta de resultados en materia de seguridad, así como por la percepción de que algunas conductas indebidas dentro de las corporaciones no reciben las sanciones correspondientes. Aunque dijo desconocer el estado de salud del elemento lesionado, deberá existir una estricta investigación, pues se tiene que saber cómo es que solamente revisando su arma se pudo disparar, cuando esa actividad es rutina diaria.

A su juicio, tanto la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado como las corporaciones municipales deben reforzar los mecanismos de supervisión interna para evitar que errores, negligencias o malas prácticas continúen ocurriendo, pues en esta ocasión se trató de un lesionado, pero lo sucedido pudo tener fatales consecuencias al interior de la PEP, y lo peor sería con un ciudadano.