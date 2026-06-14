Continúa bloqueo en ejido Haro tras tres días sin energía eléctrica

Pobladores del ejido Haro, perteneciente al municipio de Escárcega, en la noche del sábado decidieron bloquear con piedras, palos la entrada principal, al no tener respuesta del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para acudir solucionar el problema debido que desde hace tres días no cuentan con el servicio de energía eléctrica y esta situación continua este domingo en la mañana que impide el pasó a los vehículos que vienen desde candelaria y Escarcega.

Cansados los ejidararios de la comunidad de Haro no contar con energía eléctrica desde hace tres días, y aparte varios cables de alta tensión se encuentran tirados en las calles que ponen en riesgo a las personas , en la noche del sábado decidieron bloquear la calle principal del lugar para evitar el paso de los vehículos que vienen de Candelaria y Escarcega, esta acción para presionar a las autoridades de la CFE .

Para que envié al personal a darle una pronta solución a este problema que tiene tres días que los pobladores han tenido que aguantar y les ha perjudicado de gran manera, se han visto tener que soportar el calor al no poder funcionar los ventiladores y aireacondicionado, ataque de los mosquitos y sus alimentos se les han echado a perder y que decir que durante ese tiempo no han podido trabajar las tiendas y talleres al no contar con energía.

Aun en varias ocasiones han reportado este problema la CFE, no les ha hecho caso a sus demandas y ante esta situación que viven decidieron tomar esta drástica situación de bloquear la calle principal del poblado, que iniciaron desde el sábado en la noche y este domingo en la mañana todavía permanece, hasta que tenga una respuesta positiva o sea que acuda la cuadrilla de la CFE a solucionar el problema.