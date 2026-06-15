Viudas denuncian falta de pago de pensiones en Campeche

En la Procuraduría del Trabajo se han presentado 46 denuncias por parte de viudas de trabajadores del Ayuntamiento de Campeche fallecidos, quienes señalan no haber recibido la pensión que les corresponde por derecho.

El titular del organismo, Daniel de la Cruz Ortega, explicó que el proceso se encuentra en etapa de integración de pruebas para acreditar la calidad de beneficiarias.

Las denuncias para el pago de viudez datan desde el año 2014 y, en algunos casos, el Tribunal de lo Contencioso reconoció que la persona que interpuso el juicio es la beneficiaria del trabajador que laboró en la comuna, tras haber cumplido con sus años de servicio, por lo que ameritan el pago de la pensión correspondiente.

Noticia Destacada Ayuntamiento de Campeche evidenciado por intento de convenio con ente no confiable

Aunque, como parte del proceso jurídico, aún prosigue el juicio para determinar las prestaciones exactas que deben otorgarse a las personas cuyo familiar murió siendo empleado de la comuna campechana.

El funcionario estatal explicó que para el pago del finiquito que les corresponde como familiares, deben obtener la sentencia de beneficiario, la cual se obtiene con el documento de la resolución que emite el Juzgado.

Una vez que el Tribunal determina al beneficiario, este entrega al Ayuntamiento el oficio que lo reconoce en su derecho, para que en sesión de Cabildo se apruebe el finiquito o la pensión correspondiente, independientemente de que el juicio continúe, lo que sucede en la mayoría de los casos.

Reconoció que el gobierno municipal sí cumple con pagar, pero en muchos casos de forma tardía, ya que argumenta que el trabajador ya no laboraba o esgrime otros motivos para evitar cubrir la pensión que por derecho tiene el familiar.

Por ello, las personas afectadas deben esperar a que el Juzgado emita la sentencia y obligue a la autoridad municipal a pagar las pensiones correspondientes a las viudas o familiares del fallecido.

El pago, tanto por denuncias de fallecimiento como por despidos injustificados, apuntó, podría realizarse mucho antes por parte de la comuna campechana, incluso mediante conciliación para cubrir la cantidad que corresponde al trabajador o a la viuda. Sin embargo, ha existido negativa.

Incluso señaló que en la conciliación la autoridad puede plantear algún acuerdo por una parte del monto si no cuenta con la totalidad, y posteriormente cubrir el resto; en la mayoría de los casos no hay respuesta favorable del Ayuntamiento, por lo que el trabajador o beneficiario opta por la denuncia para reclamar el pago correspondiente.