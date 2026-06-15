Ayuntamiento de Campeche evidenciado por intento de convenio con ente no confiable

El Ayuntamiento de Campeche fue evidenciado en Sesión Extraordinaria de Cabildo por intentar firmar un convenio con el Corporativo Financiero CR&A, que desde 2024 fue clasificado como ente no confiable por la Condusef.

El regidor Ricardo Medina dio a conocer que el organismo financiero en cuestión se encuentra cancelado desde 2024, pues ya no figura en las listas de entidades de servicios de financiamiento confiables en el país.

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Recordó que es bueno impulsar programas de desarrollo económico, como el “Emprende Rosa”, siempre y cuando se den garantías y seguridad a quienes emplean estos servicios.

Tras concluir con su participación, el Regidor del PRI le entregó al secretario del Ayuntamiento de Campeche, Vicente Cruz, documentos evidenciando lo señalado.

Esto propició que la sesión fuera suspendida por algunos minutos.