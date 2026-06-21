Mercado y cementerio registran baja afluencia en Día del Padre en Hopelchén

Comerciantes cheneros de ropa, calzado, regalos, flores y novedades reportaron hasta el mediodía de este domingo ventas de regulares a buenas con motivo del Día del Padre. Sin embargo, señalaron que las cifras se mantuvieron similares al año pasado, sin un incremento notable.

En una tienda de ropa de cadena nacional, la encargada explicó que las ventas iniciaron desde el sábado por la tarde, destacando la demanda de camisas y playeras en tallas 38 a 42, adquiridas principalmente por esposas e hijas. Aunque no hubo promociones especiales, las ventas crecieron alrededor de un 20% respecto a días anteriores.

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Por su parte, Doña Hortensia González Chí, propietaria de un negocio de regalos y flores, comentó que los pocos obsequios preparados para la fecha se agotaron temprano, tras invertir 15,000 pesos, igual que el año pasado. En cuanto a flores y arreglos para cementerio, reportó buenas ventas desde el sábado por la noche.

En el mercado municipal, comerciantes de frutas, verduras, carnes y pollo fresco señalaron que la afluencia fue baja antes de las 10 horas, y aunque mejoró hacia el mediodía, las ventas fueron regulares y no las esperadas.

Día del Padre deja ventas regulares en Hopelchén

En el cementerio de Hopelchén, la asistencia fue escasa, con visitas únicamente en las primeras horas de la mañana. En las misas dominicales de 8 y 10 am en la Iglesia de San Antonio de Padua, se recordó a los padres fallecidos y se pidió por su eterno descanso.

Mientras tanto, en el parque principal, ciudadanos como Severo Tzel Sunza, Henry Vidal Chuil Sandoval, Natalio Sandoval Cauich y Alfonso Antonio Sansores Pech expresaron que pasaron el día como cualquier domingo, esperando quizá alguna comida sorpresa en sus hogares.