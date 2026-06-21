Capturan sano y salvo a mono capuchino que salió de su recinto en el Zoológico del Centenario de Mérida

Un ejemplar de mono capuchino copetón fue recuperado con éxito la mañana de este domingo en el Parque Zoológico del Centenario, luego de que abandonara su recinto durante las primeras horas del día, lo que activó un operativo preventivo por parte del personal especializado del lugar.

De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de Mérida, la situación fue detectada alrededor de las 7:40 de la mañana, mientras trabajadores realizaban labores habituales de limpieza y mantenimiento en la zona de primates.

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Tras percatarse de la presencia del animal fuera del área asignada, guardanimales, médicos veterinarios y personal operativo pusieron en marcha los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes, con el objetivo de localizar al ejemplar y evitar cualquier riesgo.

Como medida preventiva, el acceso al área permaneció restringido mientras se desarrollaban las maniobras de búsqueda. Debido a que el hecho ocurrió antes de la apertura del zoológico, no hubo visitantes expuestos ni fue necesaria la evacuación de personas.

Las autoridades explicaron que la localización del mono tomó varias horas debido a las características propias de la especie, conocida por su gran habilidad para desplazarse entre árboles y estructuras elevadas.

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Finalmente, cerca de las 10:30 horas, el ejemplar fue asegurado mediante un procedimiento de contención farmacológica supervisado por especialistas, lo que permitió su captura sin poner en riesgo su integridad.

Posteriormente, el mono fue trasladado al área médica del zoológico para una revisión general. Tras la valoración veterinaria, se confirmó que se encontraba estable, sin lesiones y en buenas condiciones físicas.

Una vez concluido el operativo y verificadas las condiciones de seguridad en las instalaciones, el área afectada reanudó sus actividades normales y abrió sus puertas al público.

El Ayuntamiento de Mérida señaló que continuará reforzando las medidas de vigilancia y manejo de fauna para garantizar el bienestar de los animales bajo resguardo y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad dentro del parque zoológico.