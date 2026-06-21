Familia sobrevive a volcadura en carretera Carmen–Puerto Real

Una familia completa resultó con lesiones menores tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera federal Carmen–Puerto Real, con dirección a Isla Aguada, luego de que un neumático del vehículo en el que viajaban estallara en plena circulación.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 31, cuando cinco integrantes de una familia —dos mujeres, dos menores de edad y un hombre— se desplazaban a bordo de un Nissan Versa rojo con placas DGR-806-C del estado de Campeche. Los ocupantes se dirigían hacia el municipio de Champotón para asistir al velorio de un familiar.

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De acuerdo con el testimonio de la conductora, de manera repentina explotó uno de los neumáticos delanteros, lo que provocó que perdiera el control del volante. Debido a la velocidad, el vehículo salió de la cinta asfáltica y terminó volcando, dando varias volteretas hasta quedar siniestrado a un costado de la carretera.

Automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil de Isla Aguada, quienes realizaron la valoración prehospitalaria de los cinco integrantes de la familia.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes requirió traslado inmediato a un hospital, ya que solo presentaban golpes y contusiones leves.

Elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, acudieron posteriormente para tomar conocimiento del hecho y realizar el peritaje correspondiente, junto con un ajustador de seguros, a fin de determinar las responsabilidades.

Por fortuna, no se vieron involucrados otros vehículos en el accidente; sin embargo, el automóvil quedó con pérdida total debido a los severos daños ocasionados por la volcadura.