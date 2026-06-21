Riña entre mujeres moviliza a vecinos en Mirador I en Champotón

Una riña entre mujeres se registró este domingo por la calle 10 con 21, en la colonia Mirador I, cabecera de Champotón, según reportaron testigos oculares.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó esta enemistad. No obstante, en un material audiovisual proporcionado, se aprecia a un masculino que intenta controlar a una mujer, logrando quitarle un arma blanca y otro objeto parecido a un machete.

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El percance generó la aglomeración de curiosos, quienes documentaron el momento en que trataban de tranquilizar a la dama.

De acuerdo con la información recabada, al lugar no llegaron los elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, aunque las partes involucradas se retiraron del sitio. Existe el temor de que ocurra otra riña