Campeche: Fuga de agua en Siglo XXI persiste desde hace un mes

Mientras en colonias Miguel Hidalgo, Bellavista y Morelos se quejan por falta de agua, en la unidad habitacional Siglo XXI se desperdicia por una tubería rota que desde hace un mes se mantiene ante la omisión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac).

Según vecinos de ese sector ubicado a las afueras de la capital campechana, han reportado en varias ocasiones el tiradero de agua, pero no los atienden con el pretexto de que “tienen a todo su personal en las nuevas tuberías de la avenida José López Portillo”.

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La fuga se registra en la calle Vigésima Segunda, entre Trigésima Tercera y Trigésima Primera, donde además de escurrirse decenas de litros del vital líquido, ya comenzó a formarse verdín y baches.

“En el Smapac dicen que no tienen por ahora personal para atender las fugas, a pesar del daño al pavimento y que se desperdicia agua que en otras colonias les gustaría recibir”, comentó Lala Alejandro, vecina de esa unidad.

También reportan que hay baches en los cruces que desde hace cinco años las autoridades municipales no rellenan, incluso falta reponer las luminarias fundidas en el cruce de la calle Vigésima Segunda con la avenida Siglo XXI.

“En este sector hay muchas demandas no atendidas por las autoridades municipales, como la falta de rehabilitación de luminarias cerca de la segunda glorieta y hasta el cruce con el Periférico Pablo García, por donde pasa mucho maleante”, indicó Martina Alonso Puc, ama de casa del sector.

Mientras pasan los días, la fuga cada vez es mayor, se reblandece el pavimento y corren riesgo de derrapar vehículos y motociclistas.

“Varios mototortilleros se han caído a consecuencia de este tiradero de agua que no deja de escurrir tanto de día como de noche. Lo malo es que cuando los trabajadores del Smapac reparan las tuberías, no quedan bien y pronto vuelve a brotar el agua entre el pavimento en mal estado”, agregó Martina.

Otros vecinos comentaron que la semana pasada llegaron trabajadores del Ayuntamiento de Campeche, pero al parecer de otro departamento, porque al ver la fuga de agua la ignoraron y se retiraron.