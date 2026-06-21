Vivir en “piloto automático” dispara estrés y ansiedad en los yucatecos, advierte especialista

La psicoterapeuta Gina Goldfeder advirtió sobre los efectos que puede generar el vivir en piloto automático, una condición cada vez más frecuente en una sociedad marcada por largas jornadas laborales, hiperconectividad y preocupaciones económicas.

La especialista señaló que la desconexión de las emociones y necesidades personales puede afectar significativamente la salud mental y la calidad de vida.

Durante una entrevista para POR ESTO!, Goldfeder, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional, explicó que muchas personas han normalizado un ritmo de vida acelerado que les impide detenerse a reflexionar sobre cómo se sienten realmente. Esta dinámica, manifestó, suele confundirse con productividad o fortaleza, aunque en realidad puede ocultar diversos problemas emocionales.

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La experta indicó que vivir en automático implica cumplir con obligaciones y rutinas sin atender las señales internas que alertan sobre el desgaste emocional.

Principales consecuencias

Entre las principales consecuencias mencionó la ansiedad, el estrés crónico, el insomnio, la tristeza persistente y una sensación constante de agotamiento mental.

En el caso de Yucatán, la especialista observó que factores como el crecimiento urbano, las altas temperaturas, las exigencias laborales y el incremento en el costo de vida han influido en el bie-nestar emocional de la población.

Gina Goldfeder señaló que los problemas relacionados con la salud mental se presentan con mayor frecuencia entre jóvenes y adultos económicamente activos.

Asimismo, la profesional alertó sobre la tendencia de minimizar síntomas como la irritabilidad constante, la dificultad para descansar, el vacío emocional o la desconexión afectiva.

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Explicó que muchas personas recurren al exceso de trabajo, al uso constante del celular o a actividades mecánicas para evitar enfrentar lo que sienten, lo que puede profundizar el desgaste psicológico.

La psicoterapeuta enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental y promover acciones preventivas antes de que surja una crisis.

También recomendó establecer límites laborales, procurar el descanso adecuado, fortalecer las redes de apoyo y buscar acompañamiento profesional cuando las emociones superen la capacidad de afrontamiento. “La vida no tendría que vivirse solamente sobreviviendo”, enfatizó.