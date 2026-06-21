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Choque entre moto y bicicleta moviliza a SAMU y Policía Municipal en Champotón

Un adulto mayor en bicicleta fue impactado por una motocicleta en la avenida Concordia de Champotón, quedando ambos con laceraciones leves.

Por Jorge May

21 de jun de 2026

1 min

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Accidente en La Cruz destruye bicicleta, sin heridos graves
Accidente en La Cruz destruye bicicleta, sin heridos graves

Un percance vial que involucró a una motocicleta y una bicicleta se registró la mañana de este domingo, sobre la avenida Concordia esquina con calle 7, en la colonia La Cruz, cabecera de Champotón.

Según testigos oculares, un adulto mayor en bicicleta habría cruzado la avenida sin fijarse, por lo que el guiador de la motocicleta lo colisionó.

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Como resultado, ambos jinetes quedaron tirados sobre el pavimento con laceraciones, afortunadamente ninguna de gravedad. La rueda trasera de la bicicleta, incluyendo rayos y rines, quedó destruida.

Al lugar llegó la Policía Municipal (PM) así como paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). No hubo traslados hospitalarios. Las partes involucradas permanecieron en el sitio para la atención correspondiente.

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