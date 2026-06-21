Don José Enrique celebra el Día del Padre con mole y recuerdos desde Champotón

Desde su trabajo en el estacionamiento de una tienda comercial, el señor don José Enrique López aprovechó para enviar un afectuoso saludo a sus hijos, quienes actualmente residen fuera de la entidad.

Al concluir su jornada laboral, prevista a las 15:00 horas, regresará a su hogar, donde lo espera un mole preparado por su esposa, platillo que planea disfrutar acompañado de un refresco bien frío.

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Aunque mantiene comunicación frecuente con sus hijos, espera que la llamada de este domingo Día del Padre tenga un significado especial.

“Hoy voy a disfrutar de un buen mole y mi refresco. Ahí me la paso con mi señora, solos, pero allí estamos. Nuestros hijos andan fuera”, señaló, al explicar que sus hijas viven en Cancún, Villahermosa y Veracruz, mientras que otro más en Checubul, Campeche.

Al igual que don José Enrique, muchos padres de familia este domingo van a celebrar su día después de concluir sus actividades laborales. También mandó un saludo especial al diario Por Esto!