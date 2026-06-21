Habitantes denuncian afectaciones por fuga en sistema de bombeo en Villamadero

Solicitan la intervención de las autoridades para solucionar un problema de fuga en la tubería principal del sistema de bombeo que alimenta al tanque elevado en Nuevo Amanecer, perteneciente a Villamadero, municipio de Seybaplaya.

El material fue documentado por Kleber Kleber, quien expresó que este problema ya lleva varios meses, sin que las autoridades hagan algo al respecto.

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“Necesitamos de manera urgente la intervención de las autoridades correspondientes para darle solución a este problema aquí en el Nuevo Amanecer, Villamadero”, expresó.

Esta situación termina por afectar a varios pobladores de esta demarcación, por lo que exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto.