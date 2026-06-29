En Campeche reportan invasión en casas abandonadas de Santa Ana

A dos meses de que un sujeto resultara lesionado en un pleito entre personas en situación de calle dentro de uno de los terrenos baldíos de Santa Ana, vecinos denunciaron que nuevamente vagabundos y drogadictos han vuelto a ocupar predios abandonados, situación que aseguran ha sido ignorada por las autoridades del Ayuntamiento de Campeche.

Esto ocurre en calles como República del Salvador, Coahuila y Puebla, entre otros sectores, donde incluso personas con problemas mentales se han instalado en casas en ruinas y abandonadas por sus propietarios, sin que —según los vecinos— las autoridades municipales obliguen a los dueños a mantenerlos cerrados y limpios.

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“Ya son varios los pleitos que se han dado luego del pasado apuñalamiento, y algunos son personas de otros municipios o estados que ya se quedaron a vivir como malvivientes, lo que representa un peligro para nosotros, y el Ayuntamiento de Campeche no hace nada al respecto”, manifestó José Borges, vecino de Santa Ana.

Uno de los puntos más señalados es la zona cercana a la estación de combis de la ruta de Champotón, donde durante el día, tarde y noche llegan pasajeros de todas las edades, incluidos estudiantes y jóvenes, quienes —de acuerdo con los denunciantes— corren el riesgo de ser agredidos.

“El terreno que más nos preocupa es el que está junto a la estación de combis, en la calle República del Salvador con avenida República. Volvieron a llenar de basura y hasta carpas levantan las personas en situación de calle, que cada fin de semana se ponen agresivas cuando consumen drogas y se pelean entre ellos hasta lastimarse. Y los policías no pueden hacer nada para no violar sus derechos humanos”, señaló Mauricio Poot, residente de la zona.

Los vecinos añadieron que, ante la falta de atención de las autoridades municipales, estos predios abandonados se han convertido nuevamente en basureros, debido a los desechos acumulados por las mismas personas que los habitan, lo que en ocasiones ha provocado incendios por el intenso calor o por quemas intencionales.

“Aquí en Santa Ana es el barrio con más predios baldíos y casas abandonadas, porque los hijos ya no quieren vivir aquí y se van a otros estados o fraccionamientos. Por eso hay muchas viviendas en venta y los que nos quedamos vivimos con este tipo de problemáticas”, señaló Sofía Medina, vecina del lugar.