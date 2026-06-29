Exigen vecinos atención a las calles de la Héroe de Nacozari en Campeche

Al ver que el Gobierno del Estado inició la repavimentación de calles principales luego de permanecer en abandono durante varios años, vecinos de la colonia Héroe de Nacozari demandaron al Ayuntamiento de Campeche la rehabilitación de otras vialidades como la calle Flores Magón.

“Después de tantos años de gestionar la atención a nuestras calles, fue el Gobierno del Estado quien nos atendió. Ahora esperamos respuesta de la presidenta municipal Biby Rabelo; van casi seis años que no nos ha querido apoyar con la construcción de calles y sí manda a pedir votos para las elecciones”, manifestó Elías Agapito, vecino del lugar.

Los habitantes señalaron que, mediante oficio, han solicitado en repetidas ocasiones la intervención del Ayuntamiento de Campeche, sin obtener respuesta. Aseguran que lo único que han recibido son brigadas para corte de maleza, mientras continúan los problemas de baches, falta de pavimento, banquetas y alumbrado público en una de las colonias marginadas de la ciudad.

Noticia Destacada Dañan en colonias de Campeche canchas donadas por la presidenta Claudia Sheinbaum

En tanto, los trabajos de reconstrucción del pavimento se realizan actualmente en vialidades principales como la calle Siete de Noviembre. Con estas obras, los vecinos esperan que se restablezca el transporte público, el cual perdieron tras la desaparición de la cooperativa MASA.

“Aquí el camión del Ko’ox no entra y en la ARTEC nos comentaron que podría entrar otra opción como las combis. Ojalá que ahora que contaremos con calles nuevas gracias al Gobierno Estatal nos apoyen con dicho servicio”, añadió Sara Abismael, residente del lugar.

Los habitantes también señalaron que los trabajos de repavimentación no llegarán a calles como Flores Magón y su privada, por lo que esperan que el Ayuntamiento de Campeche al menos realice bacheo con champopote, como —afirman— se ha hecho en otras zonas.

“Vemos que para la alcaldía de Biby sí hay recursos para atender invasiones como la Sinaí en Samulá, donde no pagan impuestos de agua y predial, como aquí en la Nacozari. A nosotros nos tienen en el olvido; hacen falta muchas cosas, como parques y canchas para los niños y jóvenes”, agregó Samuel de la Cruz, exferrocarrilero.

Los colonos reiteraron que seguirán gestionando la obra hasta obtener respuesta del municipio.