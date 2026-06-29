Dañan en colonias de Campeche canchas donadas por la presidenta Claudia Sheinbaum

Las nuevas canchas con pasto sintético y reflectores instaladas por el Gobierno Federal para promocionar el deporte aprovechando el Mundial de Futbol 2026 son reparadas tras ser vandalizadas, en las unidades habitacionales Siglo XXI y Ex Hacienda Kalá.

Los trabajadores comentaron que, al no estar concluidas estas instalaciones, algunos jóvenes se meten a dañar las mallas ciclónicas y los postes que las sostienen. “Ya cuentan con iluminación nocturna con reflectores, ojalá no comiencen a robarse nada, y que sean los mismos vecinos quienes cuiden estas canchas para ejercitarse practicando fútbol”, expresó Eduardo Santoyo, empleado de las obras.

Las áreas deportivas se edificaron junto al Centro Paralímpico de Campeche, en el cruce de las calles Vigésima Tercera con Calle Tres de la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá, conocida como Siglo XXIII, y en la intersección de las calles Vigésima Cuarta con Séptima de Siglo XXI.

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En espera de que estas modernas canchas de futbolito de salón, que se construyen en toda la República Mexicana, incentiven a los jóvenes a una vida sana, los trabajadores se concentran en reparar daños ocasionados por vándalos y en terminar las obras faltantes.

Otros vecinos lamentaron que algunas personas no valoren la inversión federal en instalaciones deportivas. “Acá en Siglo XXI el Ayuntamiento de Campeche dejó en el abandono las dos canchas de futbol, como la aledaña al Megaparque convertido en basurero, por lo que es feo ver que otros jóvenes comiencen a destruir estas canchas que en otras colonias lo valorarían”, manifestó Lala Domínguez, habitante de Siglo XXI.

En Ex Hacienda Kalá, algunos vecinos comentaron que planean organizar comités vecinales para cuidar y gestionar la construcción de más canchas deportivas, pues consideran que los torneos ayudarían a los jóvenes a evitar vicios como el consumo de alcohol y drogas. “Están bien estas canchas, pero no es suficiente: hacen falta más y que organicen torneo