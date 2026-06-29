¿Qué pasó con Bermeja? La isla fantasma que desapareció del Golfo de México sin dejar rastro

Durante más de cuatro siglos apareció en mapas, cartas náuticas y documentos geográficos de distintas partes del mundo. Estaba ubicada frente a la Península de Yucatán, en aguas del Golfo de México, y su existencia fue considerada real por generaciones de navegantes y cartógrafos. Sin embargo, cuando científicos y marinos fueron a buscarla con tecnología moderna, no encontraron absolutamente nada.

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Se trata de la misteriosa Isla Bermeja, uno de los mayores enigmas cartográficos de México, una historia que mezcla exploración, geopolítica, petróleo y teorías de conspiración.

Una isla que figuró en los mapas durante siglos

Las referencias más antiguas conocidas sobre Bermeja aparecen en mapas y cartas náuticas del siglo XVI. Su nombre habría surgido por el tono rojizo con el que supuestamente podía observarse a la distancia, ya que "bermejo" significa rojizo.

A partir de entonces comenzó a aparecer en numerosas cartografías españolas, portuguesas, francesas, inglesas y holandesas, convirtiéndose en una referencia geográfica aceptada durante siglos. Los mapas la ubicaban aproximadamente a más de 100 kilómetros al noroeste de la Península de Yucatán, en una zona estratégica del Golfo de México.

Lo sorprendente es que no se trató de un error aislado. La isla fue reproducida una y otra vez en documentos cartográficos internacionales, sobreviviendo incluso hasta los siglos XIX y XX en publicaciones oficiales y materiales educativos.

¿Pertenecía a Campeche o a Yucatán?

Aunque frecuentemente se relaciona con Campeche y Yucatán, en realidad nunca existió una administración formal sobre Bermeja.

Los especialistas señalan que, de haber existido, habría estado asociada geográficamente a la Península de Yucatán y a las costas campechanas debido a su ubicación en el Golfo de México. Sin embargo, nunca hubo población, infraestructura, registros de ocupación permanente ni actos de soberanía que permitan afirmar que perteneció oficialmente a algún estado en particular.

La supuesta isla se ubicaba al noroeste de la Península de Yucatán, en el Golfo de México. / Especial

La búsqueda que terminó en un misterio mayor

Las dudas sobre Bermeja crecieron conforme avanzó la tecnología de navegación.

Durante la década de 1990, en medio de las discusiones sobre la delimitación marítima entre México y Estados Unidos en el Golfo de México, surgió un renovado interés por localizar la isla debido a las implicaciones que tendría para la definición de zonas económicas exclusivas y áreas con potencial petrolero.

En 1997, una expedición de la Secretaría de Marina acudió a las coordenadas históricamente atribuidas a Bermeja, pero no encontró rastro alguno de tierra firme.

La búsqueda continuó en los años siguientes. En 2009 se realizaron expediciones con participación de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, personal de la Armada de México e investigadores independientes. Los estudios incluyeron sobrevuelos, análisis satelitales, levantamientos oceanográficos y mediciones batimétricas.

El resultado fue contundente: no encontraron la isla ni evidencias geológicas de que hubiera existido recientemente.

Además, el fondo marino de la zona presenta profundidades cercanas a los mil 500 metros, sin rastros de deslizamientos, plataformas sumergidas o estructuras que sugirieran la desaparición de una isla de tamaño considerable.

Teorías sobre su "desaparición"

Aunque la explicación científica más aceptada es el error de cartografía, han surgido diversas teorías:

La teoría más controvertida sostiene que Bermeja fue destruida para alterar la delimitación de áreas petroleras en el Golfo, una versión sin evidencia que la respalde.

Error cartográfico perpetuado: Los mapas antiguos se copiaban unos de otros sin verificación en el terreno. Desde el siglo XVIII ya había dudas entre cartógrafos españoles. Desaparición natural: Posible hundimiento por erosión, tormentas, subsidencia o aumento del nivel del mar debido al cambio climático (aunque las expediciones no encontraron restos en el fondo). Teorías conspirativas: Algunas voces políticas sugirieron que fue dinamitada por la CIA o hundida intencionalmente para favorecer a Estados Unidos en la delimitación de la Zona Económica Exclusiva y el acceso a los yacimientos petroleros en los "Hoyos de Dona" (áreas en disputa en el Golfo). Esto cobró fuerza durante las negociaciones del Tratado Clinton-Zedillo (2000), donde México cedió territorio marítimo que una Isla Bermeja real habría ayudado a reclamar. Confusión con otras islas: Posiblemente se confundió con Cayo Arenas u otros bajos cercanos.

Una isla inexistente que influyó en la geopolítica

Aunque todo apunta a que Bermeja nunca existió, su historia tuvo consecuencias reales.

Durante años fue considerada en análisis relacionados con la delimitación marítima del Golfo de México y con las posibles reservas petroleras de la región.

Por ello, su desaparición generó debates políticos, investigaciones oficiales y discusiones sobre soberanía nacional.

El misterio que sigue fascinando

Hoy, la postura predominante entre investigadores, oceanógrafos y especialistas en cartografía es que Bermeja fue un error geográfico reproducido durante siglos.

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Sin embargo, el caso continúa despertando curiosidad porque plantea una pregunta difícil de responder: ¿cómo pudo una isla inexistente aparecer en mapas de distintos países durante más de cuatrocientos años y ser aceptada como real por generaciones enteras?

Más que una isla perdida, Bermeja se ha convertido en uno de los mayores misterios de la historia cartográfica de México y en un recordatorio de que incluso los mapas pueden equivocarse.

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JGH