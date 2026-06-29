¡Contra los apagones! Crearán órgano especializado para presionar a CFE en Campeche y Carmen

Los apagones en Campeche se han recrudecido. Y es que la Secretaría de Gobierno, Segob, del Estado ha recibido, en la última quincena, hasta 15 reportes de fallas en el suministro de energía eléctrica, equivalente a uno diario, principalmente en colonias de los municipios de Campeche y Carmen, y en menor medida en el resto de la geografía estatal.

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La dependencia reconoció que ha fallado la comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, razón por la que miles de familias se quedan sin electricidad por horas e incluso días. Por tal razón, anunció la creación de un órgano especializado para que se atiendan las problemáticas relacionadas con el servicio.

El titular de la Segob, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, informó que han identificado un incremento en los reportes ciudadanos por interrupciones del servicio eléctrico, por lo que consideró necesario modificar la estrategia de coordinación con la CFE para agilizar la atención de las emergencias y reducir los tiempos de respuesta.

Reveló que tan solo en las últimas dos semanas han recibido entre 10 y 15 reportes provenientes de colonias de la capital del Estado, de Ciudad del Carmen y de distintos puntos del Estado, todos relacionados con cortes de energía que, en algunos casos, tardan dos o tres horas en resolverse y, en situaciones más graves, hasta días completos.

Ante este panorama, adelantó la conformación inmediata de un cuerpo especializado dentro de la Secretaría de Gobierno que dará seguimiento permanente a las fallas eléctricas y mantendrá comunicación directa con la paraestatal, con el objetivo de atender los casos con mayor rapidez.

Sarmiento Maldonado subrayó que las altas temperaturas convierten los apagones en un problema de seguridad y salud pública, ya que afectan la conservación de alimentos y medicamentos, paralizan semáforos y ponen en riesgo a la población, especialmente a personas adultas mayores, niñas, niños y quienes dependen de equipos eléctricos.

"Tenemos que cambiar la narrativa de comunicación con la CFE para poder atenderlo de otra manera", expresó el funcionario, quien insistió en fortalecer una cultura de prevención y ofrecer una respuesta 'más explícita e inmediata, con cortesía, con calidez y con calidad'.

Aunque reconoció las demoras en la atención de algunos incidentes, aseguró que todos los reportes recibidos por la Segob han sido canalizados y finalmente resueltos con apoyo de la CFE, por lo que confió en que el nuevo esquema de coordinación permita disminuir las afectaciones que diariamente enfrentan miles de familias campechanas.

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JGH