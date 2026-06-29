Después de tres años, inicia la rehabilitación integral del Malecón de Campeche

Después de tres años sin recibir una intervención integral y tras una prolongada disputa entre el Gobierno del Estado y la Alcaldía de Campeche sobre cuál de las dos instancias debía asumir su mantenimiento, finalmente comenzaron los trabajos de rehabilitación del Malecón de la ciudad, considerado la principal postal turística de la capital campechana y uno de los espacios recreativos más concurridos por familias, deportistas y visitantes.

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Las cuadrillas de trabajadores iniciaron con el raspado de las bancas de concreto distribuidas a lo largo del paseo costero. Posteriormente se aplicará pintura especial, impermeabilizante y un tratamiento contra el salitre, con el propósito de prolongar la vida útil de las estructuras que diariamente resienten los efectos de la humedad y la brisa marina.

Carlos Ruiz García, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, Sedumop, explicó que esta primera etapa también contempla la reparación de aplanados, remates arquitectónicos, salidas hidráulicas y otras obras civiles que presentan deterioro por el paso del tiempo.

Indicó que, una vez concluidos los trabajos en las bancas, las cuadrillas continuarán con la recuperación de las áreas verdes, el mantenimiento de la ciclovía, la trotapista y diversos tramos peatonales, como parte de una intervención integral que abarcará más de cinco kilómetros de extensión, desde la denominada Área de Cocteleros hasta el Parque de la Ballena.

La rehabilitación representa la primera intervención de gran alcance desde 2023, cuando el malecón recibió mantenimiento por última ocasión. Desde entonces, el desgaste ocasionado por la exposición permanente al ambiente marino se hizo cada vez más evidente en uno de los sitios más emblemáticos de Campeche.

El proyecto contempla la restauración de más de 21 mil 600 metros cuadrados, incluyendo trabajos de pintura, reparación de estructuras, recuperación de espacios urbanos, mejoramiento de la imagen del corredor turístico y acciones para fortalecer la movilidad de peatones y ciclistas.

También se dará mantenimiento a más de 10 mil 800 metros cuadrados de ciclovía, se rehabilitará la trotapista con pintura deportiva antiderrapante y labores de nivelación, además de intervenir áreas peatonales para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes utilizan diariamente este espacio.

En materia de alumbrado público, se instalarán 543 postes solares con luminarias LED, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Semabicce, realiza la reforestación a lo largo del corredor costero para recuperar la cobertura vegetal y ofrecer espacios más frescos y agradables.

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Con estas acciones, se busca devolverle su esplendor al malecón campechano, un sitio emblemático que durante años permaneció en medio de una controversia gubernamental y que hoy comienza a recuperar la imagen que lo distingue como una de las mejores postales del Estado.

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JGH