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Instalan Comité Técnico Estatal para proteger la Selva Maya

En Campeche se instaló el Comité Técnico Estatal para proteger la Selva Maya. La iniciativa Biomas Forestales Críticos de Mesoamérica contará con 11.9 millones de dólares de financiamiento internacional.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

3 de jun de 2026

1 min

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Campeche participa en iniciativa de Biomas Forestales Críticos
Campeche participa en iniciativa de Biomas Forestales Críticos

Se instaló en Campeche el Comité Técnico Estatal que definirá los proyectos de la iniciativa “Biomas Forestales Críticos de Mesoamérica”, con la que se busca acceder a un financiamiento de 11.9 millones de dólares. El programa tiene como objetivo la protección y restauración de la Selva Maya, así como beneficios para comunidades y la conservación de ecosistemas.

La iniciativa es financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Aseguran que personas provenientes de Alfredo V. Bonfil y Veracruz ocupan parte de los terrenos.

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En la instalación participaron dependencias gubernamentales, especialistas, investigadores y organizaciones civiles, quienes iniciaron la construcción de acuerdos y estrategias para la conservación del territorio.

La Selva Maya es una región de alta importancia ecológica por su biodiversidad, captura de carbono y regulación hídrica, beneficiando a Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No obstante, enfrenta amenazas como la deforestación, la tala ilegal, los incendios forestales, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático.

En el proyecto participan SEMARNAT, CONANP, CONAFOR y SHCP, además de organizaciones como Pronatura Península de Yucatán y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, junto con Gobiernos estatales de la región.

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