Denuncian invasión de 1,200 hectáreas en ejido de Hopelchén y temen perder sus tierras

Marino Uitz Chín, integrante del ejido de Xkix, acusó que han sido invadidas 1,200 hectáreas de las 2,000 con las que cuenta ese núcleo ejidal, por parte de personas que han llegado de la comunidad de Alfredo V. Bonfil, Campeche y también del estado de Veracruz, apoyados por hijos y nietos de ejidatarios de la vecina comunidad de Dzibalchén.

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Al dar a conocer esa situación ante la prensa, el ejidatario de 66 años de edad señaló que, hace 15 días, cuando estaba trabajando en su parcela, llegó una persona que no conoce y le dijo que ese predio no le pertenece, pues es de él y no tenía nada que hacer ahí, ya que tiene el respaldo de personas millonarias que vienen de Veracruz y de Bonfil.

Señaló que esa persona le mostró un documento que supuestamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le expidió, lo cual dijo que es un documento simple, al tiempo que indicó que él tiene la posesión de sus tierras al igual que sus demás compañeros, porque están en trámite sus certificados parcelarios ante el Registro Agrario Nacional (RAN) desde hace más de 30 años.

Uitz Chín mencionó que respondió a esa persona, quien llegó con su moto, que ese predio es suyo y lo está trabajando desde hace más de 30 años en el sitio llamado “Yo xuch”, además de que cuenta con los planos y demás documentos, y están en proceso los trámites de los títulos de propiedad.

Expuso que luego supo que esa persona se llama Wilbert, quien es originario de la comunidad de Dzibalchén, nieto de un ejidatario que hace más de 30 años formó parte del grupo de ejidatarios de ese ejido quienes aprobaron la venta de sus tierras. Indicó que, en ese tiempo, sus excompañeros ejidatarios de Dzibalchén nunca pensaron que en un futuro necesitarían de tierras para sus descendientes.

Marino mostró un documento de Certificado de Derechos Agrarios en el cual consta que él mismo era ejidatario en el núcleo ejidal, y cuando en Dzibalchén vendieron sus tierras, a él no le consultaron. Sin embargo, dijo que sus abuelos, quienes eran integrantes del ejido Xkix, el cual fue fundado hace casi 100 años, le heredaron la sucesión ahí y actualmente está trabajando 20 hectáreas desde hace 30 años.

Añadió que los 19 ejidatarios del núcleo de Xkix se han unido para defender sus tierras ante esa invasión de personas foráneas, ayudadas por hijos y nietos de ejidatarios de la comunidad de Dzibalchén, y han demandado ante las autoridades correspondientes para poner fin a este conflicto, al tiempo que indicó que se sabe que esos invasores van por las 2,000 hectáreas que son el total que tiene el ejido de Xkix.

Pidió la intervención de las autoridades correspondientes para investigar el asunto que está pasando en ese ejido perteneciente a la jurisdicción de la Junta Municipal de Dzibalchén, al sur del municipio de Hopelchén, en el inicio de la llamada región de La Montaña.

Señaló que teme por su seguridad, pues esas personas que vienen de fuera al parecer quieren desaparecer el ejido de Xkix con la invasión de las primeras 1,200 hectáreas de las 2,000 con las que cuenta ese núcleo ejidal.

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