Bloqueos carreteros generan pérdidas millonarias a transportistas en Campeche

El cierre de carreteras en la Entidad genera pérdidas millonarias para transportistas que trasladan perecederos y carnes, ya que el retraso en los tiempos de traslado afecta el horario de entrega de la mercancía.

Las aseguradoras han dejado de cubrir este tipo de incidentes, al argumentar que se trata de actos de vandalismo no contemplados en las pólizas.

El presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Manuel Jesús Vera Gómez, estimó que las pérdidas pueden ir de cinco a 10 millones de pesos, dependiendo del número de unidades contratadas para el traslado de productos comestibles.

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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a abril se han abierto 13 carpetas de investigación por la Ley General de Vías de Comunicación relacionadas con bloqueos carreteros en la Entidad. En 2025, se registraron 48 carpetas de investigación durante todo el año.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que todo bloqueo en vías federales obliga a la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El bloqueo en la carretera Escárcega–Calakmul, derivado de la exigencia de servicio de energía eléctrica, representa una afectación mayor para el transporte de carga, ya que no existen rutas alternas viables.

En la Entidad circulan entre 10 mil y 15 mil unidades diariamente, incluyendo tráilers y camiones de carga pesada que distribuyen mercancías hacia Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de otras regiones del país.

Los cierres carreteros en puntos como Atasta, Frontera o la zona limítrofe con Chetumal afectan tanto a unidades que provienen del centro del país como a las que salen con cargamentos de sandía, papaya, carnes y perecederos.

Estas unidades transportan en promedio entre 25 y 28 toneladas. En el caso de mercancía perecedera, las pérdidas se incrementan por retrasos o descomposición de productos, situación que las aseguradoras no cubren.

En mercancías como acero y fierro, los transportistas pueden esperar el levantamiento de los bloqueos sin pérdidas mayores.

El dirigente señaló que estados como Puebla y Tabasco también registran bloqueos carreteros, lo que repercute directamente en el sector transportista.

En la Entidad operan alrededor de 300 unidades afiliadas a la AMOTAC; a nivel nacional se contabilizan cerca de 80 mil miembros.