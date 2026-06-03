Encuentran a cinco indocumentados en operativo migratorio en Carmen–Puerto Real

Cinco personas de nacionalidad extranjera fueron aseguradas por elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando viajaban en un autobús de la línea Sur hacia Ciudad del Carmen, en un operativo coordinado con autoridades migratorias.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a la altura del fraccionamiento 18 de Marzo, donde agentes estatales interceptaron un autobús de la línea Sur marcado con el número económico 5699. Durante la inspección, los uniformados detectaron a cinco personas que presuntamente no pudieron acreditar su situación migratoria en el país.

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Se trata de tres hombres y dos mujeres, de los cuales dos son originarios de Honduras, dos de Guatemala y uno de Cuba. Los extranjeros fueron escoltados hasta el hangar de la Terminal de Autobuses de Oriente (ADO), donde permanecieron bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.

Minutos más tarde, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) arribó al lugar para hacerse cargo de los asegurados y trasladarlos a sus instalaciones, donde se determinará su situación legal en territorio mexicano.

Cinco extranjeros podrían ser repatriados tras intervención en Ciudad del Carmen

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas ni informado si contaban con algún tipo de documentación migratoria. Se iniciarán los trámites administrativos y, de confirmarse una estancia irregular, podrían ser repatriados en las próximas horas o días.

El operativo se desarrolló sin incidentes, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, generando expectación entre pasajeros y ciudadanos presentes en la zona.