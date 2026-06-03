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Lluvias y trabajos del acueducto provocan accidente en Campeche

En la avenida Héroe de Nacozari, un motociclista derrapó por el lodo acumulado y resultó lesionado. Paramédicos y Policía Estatal acudieron para brindarle atención.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de jun de 2026

1 min

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Paramédicos atienden a motociclista lesionado tras derrape
Paramédicos atienden a motociclista lesionado tras derrape / Dismar Herrera

Un motociclista resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba sobre la avenida Héroe de Nacozari, donde las lluvias recientes y los trabajos del acueducto dejaron acumulaciones de tierra y lodo sobre la carpeta asfáltica.

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El hecho ocurrió cuando el conductor de la moto perdió el control de su unidad al pasar por una zona resbaladiza, cayendo violentamente sobre el pavimento. Otro motociclista que transitaba por el lugar logró frenar a tiempo para evitar atropellarlo y de inmediato se acercó para auxiliarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al lesionado, quien presentó diversos golpes derivados de la caída.

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