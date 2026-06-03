Disturbios y vandalismo tras acusaciones contra hombre señalado en Campeche

Una intensa movilización policiaca se registró la tarde-noche de este martes en la colonia Miguel de la Madrid, luego de que un conflicto originado por denuncias ciudadanas contra un hombre señalado por presuntos delitos en agravio de menores de edad derivara en actos de vandalismo, disturbios y momentos de alta tensión que pusieron en riesgo la integridad de una familia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pelícano por Grulla, donde decenas de personas se congregaron frente a un domicilio identificado como propiedad de los padres del señalado. De acuerdo con testimonios de familiares de las presuntas víctimas, el hombre es acusado de presuntamente utilizar identidades falsas de mujeres en redes sociales para contactar a adolescentes, a quienes supuestamente citaba en moteles bajo promesas de dinero en efectivo y teléfonos celulares de alta gama a cambio de encuentros sexuales.

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Según las versiones recabadas, el individuo incumplía los acuerdos y existirían señalamientos de que padece una enfermedad contagiosa, lo que incrementó la indignación social. Los denunciantes aseguraron que entre las afectadas habría menores de edad, lo que provocó que familiares y conocidos iniciaran una búsqueda para localizar al presunto responsable.

Un numeroso grupo de personas acudió al inmueble para exigir respuestas, pero la situación derivó en agresiones contra la vivienda, que fue apedreada, con ventanas rotas, daños materiales e incluso intentos de incendio.

Dentro del domicilio permanecían familiares del señalado, quienes vivieron momentos de angustia. El presunto responsable ya no se encontraba en el lugar.

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Ante la gravedad, elementos de la Dirección de Seguridad Pública desplegaron un operativo con agentes tácticos y material disuasivo para evitar un linchamiento.

El diálogo permitió contener la crisis. El director de la corporación conversó con familiares de las víctimas y con la propietaria de la vivienda, autorizando el ingreso al inmueble, sin resultados positivos.

Los agentes brindaron resguardo a los ocupantes, quienes solicitaron apoyo para abandonar el lugar.

Tres personas fueron trasladadas a la Fiscalía como aportadoras de información. Además, surgieron más testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de conductas similares.

Finalmente, el orden fue restablecido y las autoridades exhortaron a la ciudadanía a presentar denuncias legales y evitar la justicia por propia mano.