¿Quieres ser diputado por un día? Congreso de Campeche lanza el Parlamento Juvenil 2026

A poco más de un año de no abrirse la convocatoria, este sábado el Congreso del Estado de Campeche aprobó integrar el Parlamento Juvenil 2026, actividad que permitirá la participación de 35 jóvenes provenientes de los distintos municipios de la entidad.

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Lo anterior durante una sesión del Comité Organizador, con la participación de la Comisión de la Juventud de la LXV Legislatura, los diputados reconocieron que este programa promueve la expresión de propuestas de los jóvenes y acerca a las nuevas generaciones al trabajo legislativo.

La convocatoria prevé la participación de personas con edades de entre 12 y 29 años, siempre que sean originarias de Campeche o acrediten residencia en el estado. Los aspirantes podrán presentar proyectos relacionados con alguno de los temas establecidos para esta edición.

Las ocho comisiones temáticas abarcan Derechos Humanos y Asuntos de Familia, Igualdad Sustantiva, Inclusión y Diversidad, Bienestar Social y Justicia Territorial, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cultura, Juventud y Participación Ciudadana, Educación, Ciencia y Tecnología, además de Salud.

Cada participante deberá elaborar una propuesta de iniciativa vinculada con alguna de las comisiones disponibles. Como parte del proceso de selección también tendrá que entregar un video donde explique las razones por las que busca formar parte del Parlamento Juvenil 2026.

El Comité Organizador informó que la selección de los 35 integrantes tendrá como objetivo mantener una representación plural, incluyente y con perspectiva de diversidad, con presencia de jóvenes provenientes de las distintas regiones del estado.

El registro estará disponible hasta el 14 de agosto. La documentación podrá entregarse de forma presencial en las instalaciones del Congreso del Estado o mediante el envío de los requisitos al correo electrónico habilitado para este proceso.

La sesión solemne del Parlamento Juvenil 2026 tendrá lugar el 28 de agosto en la ciudad de San Francisco de Campeche. En esa jornada, las y los participantes expondrán sus iniciativas y planteamientos sobre asuntos relacionados con el desarrollo social, económico y político de la entidad.

Las autoridades legislativas convocaron a las juventudes de los 13 municipios de Campeche a aprovechar esta oportunidad de participación ciudadana

JGH