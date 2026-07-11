Nuevo líder supremo de Irán promete venganza por la muerte de Alí Jameneí: “No quedará impune”

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenaí, lanzó un contundente mensaje al término de las ceremonias fúnebres en honor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, al prometer que la muerte del histórico dirigente iraní será vengada.

Ante miles de simpatizantes y autoridades del régimen, Mojtaba aseguró que la sangre de su padre y de quienes murieron en los recientes conflictos en la región no quedará impune y afirmó que los responsables enfrentarán consecuencias.

“Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires”, expresó el nuevo líder supremo, en un discurso marcado por un fuerte tono de desafío hacia Estados Unidos e Israel.

El funeral de Alí Jameneí reunió a miles de personas

Las ceremonias de despedida del ayatolá Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante 37 años, se realizaron este sábado en la ciudad de Mashhad, donde finalmente fue sepultado en el santuario del imán Reza.

Durante el funeral, cientos de miles de personas se congregaron en distintas ciudades iraníes para rendir homenaje al líder religioso y político, mientras se escuchaban consignas de apoyo al régimen y llamados a responder contra quienes son señalados como responsables de su muerte.

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El fallecimiento de Alí Jameneí, ocurrido el pasado 28 de febrero durante un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, ha provocado un nuevo episodio de tensión en Medio Oriente.

El nuevo líder promete continuar el legado de su padre

En su primer gran mensaje como líder supremo, Mojtaba Jamenaí calificó a su padre como un “líder mártir” y aseguró que mantendrá el rumbo político y religioso que caracterizó el largo mandato de Alí Jameneí.

Aunque no precisó de qué manera se llevarán a cabo las represalias, afirmó que la respuesta de Irán llegará “en el momento oportuno” y con el respaldo de la nación iraní.

Las declaraciones del nuevo líder han generado preocupación internacional debido a que podrían profundizar las tensiones entre Teherán, Washington y Tel Aviv, en un momento en el que la región enfrenta un escenario de alta inestabilidad.

🚨 BREAKING:



​Mojtaba Khamenei in a written message:



​"Revenge for my father is an Iranian demand and will certainly happen." pic.twitter.com/LxWukSL8pU — Iran TV (@Iran_TVv) July 11, 2026

Medio Oriente, en alerta por las advertencias de Irán

El discurso de Mojtaba Jamenaí es interpretado por analistas como una señal de continuidad en la política exterior iraní y un mensaje de firmeza hacia sus adversarios.

Con el relevo en el liderazgo supremo y las promesas de represalia, la comunidad internacional permanece atenta a las próximas decisiones de Teherán, ante el riesgo de una nueva escalada de violencia en Medio Oriente.

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