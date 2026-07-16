Pescadores ribereños enfrentan alza de insumos y pesca ilegal en temporada de pulpo

Pescadores ribereños reportaron un incremento en el costo de insumos necesarios para iniciar la temporada de captura de pulpo, programada para agosto, situación que consideran una desventaja frente a quienes utilizan artes de pesca prohibidas, como el uso de compresores para buceo.

Los hombres de mar señalaron que la reducción en la captura del octópodo y la competencia con pescadores que no respetan los periodos de veda han provocado una disminución en el número de embarcaciones dedicadas a esta actividad. Como ejemplo, mencionaron que en el muelle Siete de Agosto la participación bajó de alrededor de 50 lanchas a únicamente 20.

“Sobre todo porque ya no hay gariteros ni artesanales que te traigan un cargamento de entre 10 o 15 jimbas; tienes que pagar el flete, y este año cada una está costando 250 pesos, cuando el año pasado valían entre 100 y 150 pesos”, manifestó Víctor Manuel Dzul Ortiz, presidente del Comité de Pescadores del muelle Siete de Agosto.

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El dirigente pesquero explicó que también aumentaron otros insumos como el cordel, hilo amarillo, hilo negro, plomos y carnada, cuyo precio el año pasado rondaba los 200 pesos, aunque aún desconocen cuál será el costo para la próxima temporada.

Recordó que el año pasado los pescadores ribereños invirtieron entre cinco y seis mil pesos para equipar sus embarcaciones destinadas a la captura de pulpo, por lo que ante los nuevos incrementos estiman que este año el gasto podría elevarse hasta siete mil pesos o más.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades pesqueras estatales y federales cumplir con los apoyos establecidos mediante programas sociales, además de reforzar la vigilancia en las zonas de pesca.

Los pescadores demandaron mayor presencia de la Conapesca y de la Secretaría de Marina para combatir los robos en altamar y detener la captura ilegal de especies, principalmente por parte de quienes utilizan compresores y buzos, prácticas que afectan la reproducción de las especies al extraer ejemplares pequeños.

“Ahora ya no hay jóvenes que quieran quedarse varios días en alta mar capturando pulpo; ahora quieren trabajar un día y como buzos para obtener una buena cantidad, sin importarles matar las pequeñas especies. Es algo que está prohibido y hace falta mano dura por parte de las autoridades para frenar esta depredación que está acabando con la pesca tradicional”, señaló Felipe Tovar, pescador ribereño.

Hasta la tarde de ayer, pescadores sostuvieron una reunión con diputados locales y autoridades en oficinas del Gobierno Federal para abordar estas problemáticas, así como gestionar apoyos para combustible, una demanda que mantienen desde hace varios a