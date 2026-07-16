Día de la Serpiente: conoce las especies que habitan en Yucatán y por qué son esenciales para el ecosistema

Cada 16 de julio, el Día Mundial de la Serpiente invita a conocer mejor a estos reptiles y a derribar los mitos que los rodean.

En Yucatán, diversas especies forman parte de los ecosistemas de selvas, manglares, cenotes y áreas rurales, donde cumplen una función indispensable para mantener el equilibrio ambiental y controlar poblaciones de otras especies.

Aunque muchas personas les temen, la mayoría de las serpientes que habitan en el estado no representan un peligro para los seres humanos.

De hecho, solo unas cuantas especies poseen veneno de importancia médica, mientras que la gran mayoría evita el contacto con las personas y prefiere huir cuando detecta su presencia.

Entre las serpientes más comunes en Yucatán se encuentran la culebra ojo de gato, la bejuquilla, la culebra ratonera, la culebra nariz de cerdo, la boa constrictora y la serpiente tigre, además de especies venenosas como la nauyaca (Bothrops asper) y la serpiente de cascabel yucateca (Crotalus tzabcan), cuya distribución se concentra principalmente en zonas de vegetación y monte.

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¿Por qué las serpientes son importantes para el ecosistema?

Las serpientes desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas de Yucatán. Como depredadoras, ayudan a controlar de forma natural las poblaciones de roedores y otros pequeños animales que pueden convertirse en plagas agrícolas o transmitir enfermedades, reduciendo así la necesidad de utilizar pesticidas o métodos químicos.

Además, forman parte de la cadena alimenticia al servir de alimento para aves rapaces, mamíferos y otros reptiles.

Su presencia contribuye a mantener la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, por lo que la disminución de sus poblaciones puede generar desequilibrios que afectan a numerosas especies.

Por ello, especialistas recomiendan protegerlas, evitar matarlas y dar aviso a las autoridades cuando sean encontradas en zonas habitadas.

¿Qué hacer al hallar una serpiente?

Especialistas en conservación recomiendan no matar a una serpiente cuando aparece cerca de una vivienda. Lo más conveniente es mantener la distancia, evitar intentar capturarla y solicitar apoyo a las autoridades ambientales o cuerpos de rescate capacitados para retirarla de forma segura y reubicarla en un sitio adecuado.

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Durante la temporada de lluvias, cuando aumenta la humedad y se inundan algunas madrigueras, es más frecuente observar serpientes desplazándose hacia caminos, parcelas o incluso zonas urbanas.

Esto no significa que busquen atacar a las personas, sino que responden a cambios en su entorno o están en busca de alimento y refugio.