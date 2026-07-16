Prepara la cámara: Polvo del Sahara dejará atardeceres espectaculares en Campeche este fin de semana

Prepare su cámara y prepárese para el bochorno: Campeche vivirá un fin de semana meteorológicamente espectacular pero sumamente caluroso. La llegada de una densa masa de polvo del Sahara, combinada con el inicio formal de la canícula 2026, pintará los cielos de tonalidades amarillas y naranjas encendidas, mientras dispara la sensación térmica hasta los 50 grados Celsius.

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A partir de este fin de semana, las constantes lluvias que habían azotado al estado darán una tregua debido a que el polvo sahariano inyectará aire seco en la atmósfera. Esto limitará las tormentas y regalará paisajes únicos: los amaneceres y atardeceres campechanos tomarán un aspecto brumoso y "apocalíptico" digno de fotografía.

La buena noticia es que este fenómeno no representa un peligro para la salud, ya que la nube mineral se desplaza a más de dos kilómetros de altura, por lo que no afectará la calidad del aire que respiramos. Se estima que esta capa de polvo comience a retirarse a principios de la próxima semana.

El fenómeno visual y el incremento del calor serán provocados por la llegada de una densa masa de polvo del Sahara. / Jaqueline Rivera

Sin embargo, el verdadero reto será el calor extremo. La falta de nubes permitirá que los termómetros superen los 40 grados, pero debido a la alta humedad de la región, el bochorno se intensificará provocando sensaciones térmicas sofocantes de entre 45 y 50 grados. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición al sol para prevenir golpes de calor.

La paradoja de la canícula

Aunque este periodo de sequía, que coincide con el polvo del Sahara, se perfila como ligero y corto este año, el clima podría regalarnos una extraña sorpresa. Los meteorólogos advierten que, a pesar del intenso calor, no se descarta la presencia de tormentas aisladas muy fuertes acompañadas de turbonadas e incluso granizo en puntos muy localizados de la entidad. Este patrón de baja precipitación y calor extremo se mantendrá por poco más de una semana, comenzando a ceder hacia finales de julio.

JGH