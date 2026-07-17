Intensa lluvia con turbonada derriba árboles e inunda calles en Campeche; avanza a estos municipios

La intensa lluvia que cayó la tarde de este viernes sobre la capital campechana provocó encharcamientos, fuertes rachas de viento y actividad eléctrica, lo que obligó a las autoridades de Protección Civil a emitir una alerta preventiva para la población y automovilistas.

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La tormenta, que se desarrolló durante la tarde, ocasionó afectaciones en diversos puntos de la ciudad, principalmente por la acumulación de agua en vialidades y las condiciones adversas para la circulación vehicular.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), las zonas donde se reportaron mayores riesgos fueron la avenida López Portillo con calle 6, avenida López Portillo con avenida Héroes de Nacozari, calle Costa Rica con calle Tamaulipas, así como las colonias Tepeyac, FOVI e Ignacio Zaragoza, donde se registraron encharcamientos y fuertes rachas de viento.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar salir de casa si no era necesario y, en caso de conducir, reducir la velocidad, mantener las luces encendidas y alejarse de árboles, postes y estructuras que pudieran representar un riesgo debido a los vientos.

La avenida López Portillo fue uno de los puntos con mayor riesgo. / Especial

Además, el monitoreo meteorológico estatal informó que los municipios de Campeche y Seybaplaya quedaron bajo una tormenta en desarrollo con líneas de turbonada, fenómeno que favoreció la presencia de rachas intensas de viento y abundantes descargas eléctricas.

Los especialistas también detectaron un importante desarrollo convectivo entre los municipios de Hopelchén y Calakmul, asociado a la tormenta principal que afectó a la capital del estado. Asimismo, advirtieron que el potencial de lluvias incrementaría durante las siguientes horas sobre el sur de Champotón, desplazándose posteriormente hacia Ciudad del Carmen, por lo que llamaron a la población de esa región a mantenerse atenta.

Lluvias ya estaban pronosticadas

Desde las primeras horas de este viernes, la Secretaría de Protección Civil había advertido sobre un aumento en el potencial de lluvias para Campeche.

En su boletín meteorológico explicó que la afluencia de aire marítimo proveniente del Mar Caribe, en interacción con un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, favorecería condiciones de inestabilidad atmosférica, ambiente caluroso y lluvias dispersas de ligeras a moderadas, con algunas puntualmente fuertes en distintos municipios del estado.

Se prevé que las lluvias se desplacen hacia el sur de Champotón y Ciudad del Carmen. / Alejandro Pech

El reporte también precisó que dos zonas de baja presión en el océano Atlántico y el Golfo de México mantienen baja probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que, de momento, no representan un riesgo directo para Campeche.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, evitar difundir rumores y extremar precauciones mientras continúen las lluvias, las rachas de viento y la actividad eléctrica.

JGH