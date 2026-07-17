“¿Quién no hace su trabajo?": Apicultor exige frenar uso de plaguicidas tras perder 57 colmenas en Hopelchén

Tras preguntarse ¿Quién no está haciendo su trabajo?, José del Carmen Chí Chí, productor de miel a quien en los últimos dos años se le han muerto 57 colmenas de abejas presuntamente por envenenamiento, exigió a las autoridades correspondientes poner un alto al uso agresivo de plaguicidas prohibidos, así como investigar el por qué se están muriendo las abejas en la región oeste de Los Chenes.

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Al hacer un llamado urgente a las dependencias correspondientes como la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche, Semabicce, e inclusive a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SDA, del gobierno estatal, el productor dijo que, los plaguicidas de alta contaminación siguen circulando en los mercados a complacencia de las autoridades.

En entrevista en su casa, el productor quien desde hace 30 años se dedica a la apicultura como herencia de su abuelo y su padre, mencionó que, hace poco más de dos años se le murieron 25 colmenas de abejas por las mismas causas, presuntamente por envenenamiento, e indicó que, pese a pedir el apoyo de las autoridades correspondientes para que intervengan e investiguen la muerte de las abejas, nunca recibió el respaldo institucional.

En esa ocasión perdió arriba de 75,000 pesos tan solo en las colmenas, sin contemplar el trabajo físico que durante un año estuvo realizando en sus apiarios, ni los gastos de transporte para llegar a sus apiarios, y mucho menos contempló la miel que debería de sacar.

“Mi exigencia es también a las dependencias que hagan su trabajo, porque tal parece que no lo están haciendo, y de principio no vigilan el por qué se sigue autorizando productos de alta contaminación para las abejas, y esos plaguicidas sigan circulando en los mercados, pese a estar prohibidos”, subrayó.

El apicultor mencionó que, los casos de mortandad de abejas no son de ahora, ni de hace dos años, sino de muchos años atrás, tal vez unos cinco o diez años, y nunca hemos visto que se sancione o castigue a los presuntos culpables ni tampoco a las empresas que venden esos productos altamente contaminantes para las abejas.

Si las autoridades correspondientes hicieran su trabajo que realmente les compete en este caso en favor del sector apícola, no estaríamos sufriendo de la mortandad de nuestras abejas, que están lesionando severamente nuestro patrimonio familiar, expuso.

“A leguas se ve que quien debería hacer su trabajo correspondiente con este caso de muerte de abejas, no lo está haciendo, porque si lo estuvieran haciendo, quienes aplican ese tipo de plaguicidas prohibidos, no estarían usando esos agroquímicos agresivos y mortales para las abejas”, agregó.

Don José del Carmen, quien tiene 52 años de edad, anteayer miércoles sufrió la muerte de 32 colmenas de abejas en dos apiarios, e indicó que los tres que le quedan también están en riesgo de que le suceda lo mismo, lo cual sería catastrófico porque se estaría acabando su fuente de ingresos para su familia, porque de la apicultura vive desde hace tres décadas.

En el siniestro de esas 57 colmenas en dos años, el apicultor ha tenido pérdidas económicas de cerca de 180 mil pesos.

JGH