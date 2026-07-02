“No queremos quedar huérfanas": Hijas de pareja desaparecida en Escárcega claman ayuda

A cuatro días de la desaparición de una pareja en el municipio de Escárcega, la desesperación de sus familiares ha crecido ante la falta de resultados en las labores de búsqueda, por lo que las hijas de las víctimas hicieron un llamado público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a autoridades federales y estatales, para que intervengan de manera directa en el caso.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, las jóvenes dirigieron su petición a la mandataria federal, a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del Estado de Campeche, al secretario de Gobierno estatal y al alcalde de Escárcega, solicitando el respaldo de todas las instituciones para localizar con vida a sus padres.

De acuerdo con el pronunciamiento, la pareja salió la mañana del 29 de junio, como lo hacía de manera habitual, con destino a un rancho ubicado rumbo a la colonia rural La Chiquita, en el municipio de Escárcega. Desde ese momento, perdieron todo contacto con ellos y, según denunciaron las hijas, presuntamente fueron privados de la libertad por personas armadas.

La familia denuncia que fueron privados de la libertad por hombres armados.

Las familiares señalaron que, desde la desaparición, no han dejado de buscarlos y afirmaron que además han enfrentado amenazas, intentos de extorsión y la difusión de información falsa relacionada con el caso, situación que, aseguran, ha incrementado la angustia que vive la familia.

"No queremos ser un número más, ni una carpeta de investigación más; no queremos quedar huérfanas", expresaron en su mensaje, en el que también pidieron a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para fortalecer las investigaciones y agilizar las acciones de búsqueda.

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Mientras tanto, las labores para localizar a la pareja continúan en distintos puntos del municipio de Escárcega, aunque hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían informado sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso. La investigación permanece abierta.

La publicación de las hijas ha comenzado a difundirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios han compartido el mensaje con la esperanza de que el caso reciba mayor atención por parte de las autoridades y se intensifiquen los operativos para dar con el paradero de la pareja desaparecida.

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