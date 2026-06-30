Encuentran cuatrimoto de pareja desaparecida en Escárcega cerca de las vías del Tren Maya

La desaparición de Francisco Rocha Suárez, de 45 años, y Edith Ortega Bilbao, de 42, mantiene en alerta a pobladores y autoridades de Escárcega, luego de que durante las labores de búsqueda fuera localizada la cuatrimoto en la que presuntamente viajaban al momento de perder contacto con sus familiares.

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De acuerdo con los boletines emitidos por la Comisión Local de Búsqueda de Personas, ambos fueron vistos por última vez el pasado 29 de junio en la comunidad de La Chiquita, perteneciente al municipio de Escárcega. Francisco vestía camisa de cuadros azul, gorra gris y botas, mientras que Edith portaba una camisa de rayas azules con líneas blancas y una gorra. Desde entonces se desconoce su paradero.

Como parte del operativo desplegado por personal de Protección Civil Municipal, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y corporaciones locales, fue localizada la cuatrimoto roja con negro en la que se trasladaban. De manera extraoficial, trascendió que el vehículo fue encontrado sobre un camino parcelario cercano a las vías del Tren Maya, en la ruta que conecta La Chiquita con la comunidad de Miguel Colorado, en el municipio de Champotón.

Pese al hallazgo de la unidad, las autoridades no han informado sobre pistas que permitan establecer el paradero de la pareja. Los recorridos de búsqueda continúan en áreas de monte y caminos rurales de la región, mientras crece la preocupación entre habitantes de La Chiquita, quienes señalan que en los últimos meses se han registrado otros casos de desapariciones en la zona. Las autoridades solicitaron a la población aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao.