A más de 48 horas de su desaparición, refuerzan búsqueda de pareja desaparecida en Escárcega

A más de 48 horas de su desaparición, Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao continúan sin ser localizados, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron este miércoles los operativos de búsqueda en la colonia rural La Chiquita y zonas aledañas. La pareja fue vista por última vez el pasado 29 de junio cuando recorría la región a bordo de una cuatrimoto.

Noticia Destacada Encuentran cuatrimoto de pareja desaparecida en Escárcega cerca de las vías del Tren Maya

A las labores que desde el inicio encabezan la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal se sumaron elementos de la Vicefiscalía Regional Zona Sur de la Fiscalía General del Estado, personal de la Guardia Nacional, así como integrantes de la Comisión Local y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quienes ampliaron los recorridos y rastreos en caminos rurales y áreas de monte.

Uno de los pocos indicios obtenidos hasta ahora fue la localización de la cuatrimoto en la que viajaban Francisco y Edith. La unidad fue encontrada durante las tareas de búsqueda en un camino cercano a las vías del Tren Maya, en la ruta que conecta La Chiquita con la comunidad de Miguel Colorado, aunque el hallazgo no ha permitido establecer el paradero de la pareja.

Mientras familiares y habitantes de la zona mantienen la esperanza de encontrarlos, las autoridades informaron que los operativos continuarán de manera coordinada durante las próximas horas. Hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna línea de investigación oficial sobre las causas de la desaparición, por lo que se mantiene el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ