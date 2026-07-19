Vecinos improvisan reparación de poste ante nula acción de Telmex y Protección Civil de Champotón

Ante la nula acción por parte de la empresa Telmex y Protección Civil, optaron por aplicar remedios a un poste a punto de caer; sin embargo, creen que estos no serán suficientes.

Se trata de una estructura de madera de la empresa antes citada, ubicada sobre la calle 31, entre 28 y 26 de la colonia Chen Pec en la cabecera de Champotón.

Tras un recorrido por esta dirección, algunos colonos estimaron que la estructura ya tiene más de 30 años, mientras que desde hace dos meses comenzó a ladearse. Por esta razón, existe el temor de que los recientes vientos y lluvias tumben el poste y ocurra una tragedia.

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Verenice Martínez, externó su preocupación ante esta situación y advirtió que un posible y no deseado colapso, no sólo puede lastimar a alguien, igual va a dejar a muchos usuarios sin el servicio de telefonía, internet y sistema de televisión por cable.

“Se comenzó a desprender de la parte de abajo y con los vientos que han estado pasando en estos días mi papá lo amarró porque ya se estaba cayendo. Luego lo repararon entre todos. Ojalá que lo vengan a checar”, concluyó.