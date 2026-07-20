Encuentran a hombre sin vida en Carmen; aparente caso de suicidio

Un lamentable hecho movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia durante la medianoche de este lunes, luego de que un hombre adulto fuera localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia 23 de Julio, en un aparente caso de suicidio.

Los hechos se registraron en un domicilio situado sobre la calle Huano, entre Mangle y Cedros, hasta donde acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana tras recibir el reporte de una persona inconsciente dentro del inmueble.

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Al arribar al lugar, los socorristas ingresaron para valorar a la persona; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que se trataba de un presunto suicidio, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias correspondientes.

Tras corroborar la situación, los elementos policiacos procedieron al acordonamiento del área con el objetivo de preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios que contribuyan a la investigación.

Familiares del fallecido permanecían consternados por lo ocurrido, mientras las autoridades realizaban las actuaciones legales en el inmueble.

Más tarde, personal de la Vicefiscalía Regional con sede en Ciudad del Carmen realizó el procesamiento de la escena y ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido revelada por las autoridades y tampoco se han establecido las circunstancias que lo llevaron a tomar esta decisión. Será la Fiscalía la encargada de integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.