Confirman repunte de infartos en Campeche; en menos de siete meses ya suman casi 300 casos

La Enfermedad Isquémica del Corazón continúa dejando una preocupante huella en Campeche. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud (SSA) del Gobierno de México, en lo que va de 2026 se han confirmado 286 casos de este padecimiento, considerado una de las principales causas de infarto y muerte cardiovascular en el país.

La cifra representa un incremento del 46.67% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 195 pacientes, lo que confirma una tendencia ascendente que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Del total de personas afectadas este año en la Entidad, 176 son hombres y 110 mujeres, lo que significa que los varones concentran el 61.54% de los casos, mientras que las mujeres representan el 38.46%. La enfermedad suele estar relacionada con factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo y estrés, por lo que especialistas insisten en fortalecer la prevención y la detección oportuna.

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La preocupación aumenta al observar el comportamiento más reciente de la enfermedad. Tan solo en la última semana, según el reporte epidemiológico, se registraron 11 nuevos casos en Campeche, una señal de que los infartos y otros eventos cardiovasculares continúan presentándose de manera constante y que la atención médica inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

En la Península de Yucatán se han acumulado 1,528 casos durante 2026. Yucatán encabeza la región con 926 pacientes (60.60%); le sigue Quintana Roo con 316 casos (20.68%), mientras que Campeche ocupa el tercer lugar con 286 pacientes (18.72%).

A nivel nacional, los registros del Sinave muestran que los cinco Estados con mayor número de casos son: Jalisco (4,850), Baja California (3,851), Ciudad de México (3,565), Veracruz (2,987) y Estado de México (2,534). Estas cinco Entidades concentran una parte importante de la carga nacional de este padecimiento, que continúa figurando entre las principales causas de enfermedad y muerte en México. Mientras que Campeche ocupa el lugar número 28 a nivel nacional.