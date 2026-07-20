Concluye IEEC quejas del PVEM contra Morena y servidores públicos

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) aprobó el sobreseimiento de los procedimientos ordinarios sancionadores promovidos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que ese instituto político presentara escritos de desistimiento, con lo que las investigaciones quedaron concluidas sin que se analizara el fondo de las denuncias.

La consejera presidenta del IEEC, Clara Castro Gómez, explicó que las resoluciones derivan de los escritos presentados por la Secretaría General del PVEM, mediante los cuales el partido decidió retirar las quejas previamente interpuestas ante la autoridad electoral.

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Recordó que los procedimientos ya habían sido confirmados con anterioridad, cuando se informó que el Partido Verde había promovido denuncias contra un partido político y servidores públicos. Sin embargo, durante la sustanciación de los expedientes, el promovente presentó formalmente el desistimiento.

La presidenta del OPLE precisó que, tratándose de procedimientos ordinarios sancionadores, el IEEC actúa como autoridad única, con facultad de integrar expedientes y emitir resoluciones. En consecuencia, al existir un desistimiento válido, el Consejo General determinó el sobreseimiento de los asuntos.

Con esta resolución se dio por terminado el procedimiento, sin que la autoridad electoral entrara al análisis de las presuntas conductas denunciadas.

Durante la sesión se informó que las denuncias fueron presentadas por Hugo Arreaga Calderón, entonces representante del PVEM ante el Instituto Electoral, y que estaban dirigidas contra Morena y servidores públicos vinculados a ese partido. Tras el desistimiento del PVEM, el procedimiento quedó concluido y archivado.