Clima en Yucatán 21 de julio: Habrá probables lluvias puntuales fuertes este martes

Durante este martes 21 de julio habrá probables chubascos mientras continúan las temperaturas muy calurosas en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido a la influencia de una vaguada en niveles altos y al calentamiento diurno de la superficie, se prevé probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente de Yucatán.

Ademár, habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, cambiando del norte y noreste por la tarde en costas de Yucatán, de 25 a 35 km/h, con posibles rachas mayores a 50 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 25° C al amanecer.

Noticia Destacada Clima extremo mantiene en alerta Yucatán; suma 62 afectados y lidera casos en la Península

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 36° C.

Noticia Destacada Polvo del Sahara en Yucatán, ¿hay mala calidad del aire? Estas son las recomendaciones

En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.